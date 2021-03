Avanza trabajo en la Megarregión Sonora-Arizona

• Celebran reunión interplenaria de la Comisión Sonora-Arizona

Hermosillo, Sonora.- La pandemia por coronavirus no frena el trabajo que se realiza en la Megarregión Sonora-Arizona y actualmente se coordinan acciones para evaluar los avances de programas y proyectos elaborados en los 16 comités que la integran, así como crear nuevos acuerdos en beneficio de la población de ambos lados de la frontera, informó Epifanio Salido Pavlovich durante la reunión virtual Interplenaria de la Comisión Sonora-Arizona.

El jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal señaló que, cumpliendo con los protocolos de salud y preservando la salud y vida de los participantes, se realizó esta reunión virtual para detallar los avances de los acuerdos plasmados en las pasadas cumbres, además de trabajar en nuevos memorándums de entendimiento en beneficio de ambas regiones, como ha sido la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el gobernador Doug Ducey.

Destacó que gracias a la Comisión Sonora-Arizona, durante 2020, el Comité de Salud pudo conocer el exitoso programa de vacunación que está implementando en Arizona.

“Un grupo de doctores, epidemiólogos, en semanas anteriores pudieron conocer cómo han venido haciendo un programa exitoso, reconocido a nivel mundial, de lo que están haciendo en Arizona y esas buenas prácticas poderlas traer para acá, para México y en especial para Sonora”, expresó.

Salido Pavlovich destacó que en la Comisión Sonora-Arizona se ha trabajado en todas las áreas que abarcan los 16 comités y precisó que de los 106 Memorándums de entendimiento que se han firmado en los últimos 30 años, 42 se suscribieron en esta administración, lo que representa 40% de los acuerdos.

“Es algo que va a marcar la historia, no solo de la Comisión, si no de estos dos estados, y haber implementado la Megarregión que ya no solo es reconocida en México y en Estados Unidos, si no en el mundo entero, creo que nos debe hacer sentir muy orgullosos”, manifestó.

Por su parte, Jessica Pacheco y Juan Ciscomani, presidenta y vicepresidente de la Comisión Arizona México, destacaron que durante los últimos seis años, el gobernador Ducey y la gobernadora Claudia Pavlovich han sido fervientes defensores de la Megarregión Sonora-Arizona, al proyectar una visión de prosperidad y crecimiento desde ambos estados, adoptando su visión con proyectos transformadores a través del trabajo de cooperación que ha dejado avances significativos en los últimos seis años.

Ángel Bours, vicepresidente de la Comisión Sonora-Arizona, agradeció a los coordinadores generales, operativos y enlaces de todos los comités, por su compromiso, visión y liderazgo para impulsar las agendas de los comités que permiten enumerar con resultados tangibles los logros obtenidos desde 2015.

“Son 285 líneas de acción que se han traducido en 65 planes que se acordaron en los 16 comités, hemos logrado en esta difícil etapa que nos tocó vivir salir adelante, ha sido posible gracias al andamiaje que entre gobierno y sociedad civil se ha podido construir a lo largo de estos años, estos tiempos de crisis nos han marcado ejemplos de cómo trabajar en conjunto”, detalló.

Como ejemplo, dijo, se pidió asesoría a los académicos de la Universidad de Arizona, de la Universidad de Sonora y el CIAS en coordinación con la Secretaría de Salud en marzo del año pasado para la toma de muestras para detectar Covid-19, un apoyo que permitió transitar en esa etapa y que continúa a través del Comité de Salud compartiendo información.