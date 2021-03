Comensal descubre cucaracha en la comida china que le sirvieron en un comercio del Centro de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Un vecino de este puerto acudió el fin de semana a un negocio de comida china, localizado en la calle 19, a un costado del Mercado Municipal, y se llevó la desagradable sorpresa de encontrar una cucaracha muerta cuando ya casi terminaba de comer, lo que habla de la presencia de fauna nociva en la cocina de dicho negocio.

“Buenas tardes, para reportar que compré comida china en el restaurante que está por la calle 19 y me salió una cucaracha; le reclamé a la cajera y a la encargada, y me dijeron que ellas no sabían nada no me tomaron en cuenta lo que me salió en la comida”.

Agrega el vecino – cuya identidad reservamos – “me salí enojado y le digo al muchacho que vende frutas afuera en una camioneta que lo iba a subir a las redes sociales lo que me pasó, y me dijo que no lo hiciera, por qué el chino dueño del restaurante me iba a mandar golpear”.

El afectado hizo un llamado a las autoridades sanitarias para que acudan a verificar las condiciones en que funciona este negocio, pues puede generar afectaciones en los comensales.