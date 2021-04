Niegan entregarle el cuerpo de niño que fue succionado en parque acuático hasta que firme el «perdón»

Quintana Roo.- Tras las investigaciones llevadas a cabo por la muerte de Leo, un menor en el interior de las instalaciones del parque “Xenses”, del Grupo Xcaret, hoy se clausuró la atracción donde la pierna de la víctima fue succionada por un sistema de filtración el 27 de marzo y falleció en un hospital de Playa del Carmen. Francisco Poot Kauil, secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos en Solidaridad, expresó que personal operativo de la dependencia realizó una inspección en el establecimiento ubicado en el tramo Playa del Carmen-Puerto Aventuras, y de acuerdo a las personas entrevistadas hubo negligencia durante unas labores de mantenimiento.

“En las indagatorias, personal del parque nos informó que fue negligencia, ya que uno de los trabajadores dejó abierta una de las rejillas”, expresó Poot Kauil. “Por nuestra parte daremos seguimiento a esta investigación y seguiremos realizando las inspecciones correspondientes, toda vez que como Protección Civil estamos para salvaguardar la integridad física y de los bienes de la ciudadanía”, precisó el funcionario.

Es importante mencionar que no se informó si habrá una multa económica contra la empresa responsable. Un menor de 13 años falleció en una clínica privada de Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de ser succionado por un sistema de filtración de un río artificial en el parque turístico Xenxes, de Grupo Xcaret. Me pidieron firmar perdón para entregarme a mi hijo Miguel Luna, padre de Leo, señaló que un vicefiscal de Quintana Roo ordenó que no se le entregara el cuerpo de su hijo si no firmaba un perdón.

“Hable con el vicefiscal Villarreal, no me acuerdo del nombre, y su condicionante fue que firmara el perdón. Dije sí lo firmo, pero antes rindo declaración, pero me dijeron que no, que si no firmaba no me daban a mi bebé, me hinqué ante la abogada y lloré para que me dieran el cuerpo de mi bebe “, afirmó.