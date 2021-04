Madre de niñas que murieron en brutal accidente carretero les envía conmovedor mensaje

Mexicali, Baja California.- Gran consternación ha causado el fallecimiento de las dos menores que perdieron la vida en brutal accidente carretero ocurrido durante la madrugada del domingo en el tramo Mexicali-San Felipe, donde además murió su abuelita.

La madre de los menores escribió en redes sociales un conmovedor mensaje:

«Estaré esperando el día en que Dios me llame para estar a su lado mis muñecas, perdónenme, las amo 😔💔, tan chulas que se miraban disfrutando porque conocieron el mar; quien se va imaginar que esa felicidad podría acabarse así de fácil. Perdónenme por esos días que llegaba de mal humor, por esos días que no pude jugar con ustedes, mi Yayan perdóname por haberte regañado mi amor, perdóname por las veces que no pude comprarte lo que le me pedías; tenían un camino por vivir perdónenme por no haber cumplido con ustedes. Hoy están de la mano de mi mamá con Dios, Necesito abrazarlas y sentir su calor mi Scarlett con sus piecitos con aroma a quesito. Nunca olviden que las amare por el resto de mis días , siempre estarán en mi mente, no desamparen a su papi. Las amamos mucho, las extrañare mucho mis niñas. 💔

ARIANA DAYANNE CERVANTES LÓPEZ

ANNE SCARLETH CERVANTES LÓPEZ

💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

Como se informó con oportunidad Durante la tarde de este domingo se registró un brutal accidente donde perdieron la vida dos niñas y una mujer de edad avanzada, además cuatro personas más resultaron lesionadas, en hechos ocurridos en el tramo carretero Mexicali-San Felipe, justo a la altura del kilómetro 163, lo que generó gran movilización de los cuerpos de emergencia y policiacos.

Paramédicos de Cruz Rojo acudieron al sitio pero nada pudieron hacer pues ya no contaba con signos vitales.

Se dijo que el accidente ocurrió cuando el vehículo circulaba en dirección de Norte a Sur por la mencionada carretera, cuando por razones desconocidas su conductor perdió el control de la unidad, lo que originó que se saliera del camino y diera varias volteretas, dejando el saldo antes mencionado.