Relata jovencita amarga experiencia cuando quisieron ‘levantarla’

Ciudad Obregón, Sonora.- Joselyn Murillo, una jovencita radicada en esta ciudad, publicó su cuenta de redes sociales (antes de dar de baja la misma) la amarga experiencia que vivió la tarde de ayer, luego de que un sujeto intentó agarrarla por la fuerza, con presumibles intenciones de privarla de la libertad, pero ella opuso resistencia y logró ponerse fuera de su alcance.

Joselyn dijo que se decidió a narrar lo ocurrido, a fin de que otras mujeres tomen conciencia de los riesgos a que se exponen al andar sola en las calles de la ciudad.

Así lo cuenta:

“El día de ayer como a las 6 de la tarde más o menos al salir del gimnasio me sucedió algo que no imaginaba, un tipo intentó agarrarme y al no poder hacerlo me golpeó y aruñó mi brazo como se ve en las imágenes, ¿qué hice yo para que se pusiera así de agresivo?”.

“”Nada, solo defenderme y no dejarme agarrar, en cuanto pude me lo quité de encima y comencé a correr asustada y atacada en llanto, marqué el último contacto que tenía y era mi novio por suerte, pasó por mí al lugar que estaba lo más rápido que pudo y me ayudó a tranquilizarme, intentamos buscar al tipo pero realmente no

le vi bien la cara, ya que con el golpe me atarantó y para entonces él ya se había escondido y evidentemente no dimos con él”.

“Esto sucedió por la París y 200, hago esta publicación con la finalidad de ayudar a todas las personas que pueda, si viven cerca de ahí por favor cuídense mucho, y aunque no vivan ahí cerca por favor cuídense y jamás salgan sol@s, hoy en día todo está muy feo y así como me pasó a mí le puede pasar a cualquiera, gracias a Dios no pasó a mayores, pero el miedo constante ahí está y los golpes también, por favor cuídense mucho”.