Guaymas, Empalme y tres municipios más podrían pasar a Naranja en los próximos días

– Cajeme pasa a color naranja, que representa riesgo alto de contagios

– Cinco municipios podrían pasar a naranja en los próximos días

– Llama Secretaría de Salud a no dejar medidas preventivas de contagios

Hermosillo, Sonora.- Después de varias semanas que municipios de la entidad se mantuvieran en riesgo medio y riesgo bajo de contagios por COVID-19, en la actualización del Mapa Sonora Anticipa, Cajeme pasa a riesgo alto colocándose en color naranja, por lo que es muy importante que la población no deje las medidas preventivas contra el virus, enfatizó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en el estado informó que Sonora continúa en amarillo en el Semáforo Epidemiológico Nacional y del 19 al 25 de abril de 2021 en el Mapa Sonora Anticipa, Cajeme está en riesgo alto, mientras que en riesgo medio siguen Caborca, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Navojoa y Huatabampo y en riesgo bajo se encuentran San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales, Agua Prieta y Cananea.

Clausen Iberri hizo el llamado a la población a disminuir su movilidad poblacional ya que se tiene evidencia de que a mayor movimiento mayor es la circulación del COVID-19, así como a realizar las acciones contra contagios como lo son el uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente con agua y jabón y respetar el distanciamiento social

‘’El llamado es a no confiarse y a seguirnos protegiendo, no debemos olvidar que el COVID-19 no se ha ido y que es nuestra responsabilidad el realizar los protocolos sanitarios. Sigamos con las acciones de higiene’’, advirtió.

El funcionario estatal recordó que, aunque se esté en el proceso de vacunación contra el virus en la entidad, no se debe caer en exceso de confianza porque se necesita que más de 70% de la población esté vacunada y para quienes ya fueron inmunizados, puntualizó, el biológico inicia su protección hasta después de las dos semanas de aplicación.

En cuanto a los puntajes de riesgos, explicó que Cajeme subió de 14 a 16 puntos, Empalme de 14 a 15 puntos, Caborca de 11 a 12 puntos, Navojoa de 9 a 11 puntos, Agua Prieta de 6 a 7 puntos y Puerto Peñasco de 3 a 6 puntos.

Señaló que en el puntaje de riesgos Guaymas bajó de 15 a 14 puntos, Hermosillo de 14 a 13 puntos, Huatabampo de 15 a 13 puntos, Cananea de 9 a 8 puntos, Nogales de 8 a 6 puntos y San Luis Río Colorado de 6 a 5 puntos.

Sobre las acciones sanitarias por riesgos, compartió que en los municipios en riesgo alto, el cierre de actividades es a las 10:00 P.M y en riesgo medio y bajo a las 12:00 A.M; en cuanto a los aforos permitidos en espacios cerrados, en riesgo alto es de 50 personas o 25% de su capacidad, en riesgo medio, 100 personas o 50% y en riesgo bajo 200 personas o 75%.

Las restricciones de aforo y número de personas en terrazas y lugares al aire libre en riesgo alto es de 150 personas o 50%, en riesgo medio 200 personas o 75% y en riesgo bajo 300 personas o 100%.

El tiempo permitido para diversas actividades como eventos sociales, en riesgo alto es de 3 horas en espacio cerrado y 4 horas en abierto, en riesgo medio es de 4 horas en lugar cerrado y 5 en espacios abiertos y en riesgo bajo, se pide cumplimiento de protocolos sanitarios.

Restaurantes se permiten al 50% de aforo en riesgo alto, 75% en riesgo medio y en riesgo bajo cumplimiento de protocolos sanitarios; Casinos y antros suspendidos en riesgo alto, al 50% de aforo operando como restaurante en riesgo medio y en riesgo bajo cumplimiento de protocolos sanitarios. Eventos masivos suspendidos en riesgo alto y medio y permitidos en riesgo bajo con cumplimiento de protocolos sanitarios.

Riesgos por municipio y Zona Cero

Riesgo alto:

– Cajeme: Colonias Luis Echeverría, Centro, Paseo Alameda, Montecarlo.

Riesgo Medio:

– Empalme: Colonias Moderna, Jordan.

– Guaymas: Colonias Luis Donaldo Colosio, San Vicente, Centro.

– Huatabampo: Colonia Centro.

– Hermosillo: Colonias Nuevo Hermosillo, Palo Verde, Puerta Real, Sahuaro, San Diego, Lomas de Madrid.

– Caborca: Colonias Aviación, Industria, Centro.

– Navojoa: Colonias Constitución, Infonavit.

Riesgo Bajo:

– Cananea: Colonias Cementerio Viejo, Santa Teresa.

– Agua Prieta: Colonia Infonavit.

– Nogales: Colonias Centro, Buena Vista, Nuevo Nogales.

– Puerto Peñasco: Colonias Centro, Oriente, Josefa Ortiz de Domínguez.

– San Luis Río Colorado: Colonias Campestre, Residencias, Burócrata.