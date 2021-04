Nohelia busca a su hermana Jazmín Edith después de 13 años de perder todo contacto con ella

Guaymas, Sonora.- Llega solicitud de Nohelia Valenzuela para el apoyo a este medio, a fin de publicar el caso de su hermana Jazmín Edith Valenzuela Jiménez (hoy se llama Victoria), a fin de lograr su localización, ya que desean reencontrarla y conocerla de nuevo, tras 13 años de perder todo contacto con ella.

Refieren que Jazmín Edith o Victoria hoy en día radica en Hermosillo, por lo que están solicitando la ayuda del público para su localización.

Así nos escribe:

“Buenas tardes, quiero dar con el paradero de mi hermana menor, su nombre es Jazmín Edith Valenzuela Jiménez, es del año 2004, la última vez que la vimos tenía 4 o 5 años y lo único que sabemos es que radica en Hermosillo”.

Amig@s yo sé que no es mucha información, pero no sabemos nada más, cuando la alejaron de nuestro lado, mi hermana mayor y yo estábamos chiquitas también y no recordamos casi nada y mi mamá no está con nosotros”.

“Lo único que sabemos es que el DIF la dio en adopción o más bien la vendió, porque los trámites de adopción no se hacen en un día (por culpa del papá de mi hermana se la llevaron al DIF, Francisco Flores, porque él tuvo que ver en eso), se la dieron a un matrimonio de Hermosillo, al principio teníamos comunicación, pero luego la familia cortó la comunicación y al parecer también le cambiaron el nombre a mi hermana”.

Para informes sobre este caso, favor de comunicarse a los teléfonos 622 182 1373 o al 622 156 8504.

“Ayúdenme compartiendo la nota”, concluye.