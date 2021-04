Novia del joven iniocente que fue asesinado en el sector Centro de Cajeme escribe conmovedora carta

Ciudad Obregón, Sonora.- Hoy no puedo decir que te perdí, porque tú siempre estarás conmigo, pasaste a un mejor plano a lado de Dios, pero debo decir que me duele demasiado, siento un dolor tan horrible, que la verdad nunca había experimentado anteriormente. Me vuelve loca la idea de ya no sentir tus abrazos, tus besos, tu olor, tu carrilla por absolutamente todo, tu sonrisa (qué debo decir es la más bonita), me enloquece la idea de ya no sentirte aquí físicamente, porque a pesar de que ya no estés, te siento dentro de mí.

Se fue el mejor hijo, hermano, amigo, tío, compañero, novio que alguien podría tener. Extraño todo de ti y no me cabe en la cabeza el ya no recibir ese “buen día amor”, simplemente me es imposible imaginar una vida en la que ya no estés tú a mi lado.

Me enseñaste tantas cosas desde el día uno hasta la fecha, y después de estos años te metiste tanto en mí, que ya nada podrá borrar ese espacio qué hay de ti en mí. Hoy te vas, pero te llevas una parte de mi contigo. Descansa en Paz mi guapo te amo mucho mi amor, más que tú siempre.

Como se informo con oportunidad poco después de las 19:00 horas del miércoles, dos hombres perdieron la vida durante un ataque armado registrado en calle Coahuila y 6 de Abril del sector Centro, una de las víctimas sólo iba pasando por el lugar al momento de la agresión.