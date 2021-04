Brindan respaldo a Adrián Hernández en la colonia Ladrillera

Su apoyo para que gestione la desincorporación de los predios en donde viven y tener así certeza jurídica sobre su patrimonio, pidieron vecinos de la colonia La Ladrillera al candidato de la alianza PRD – PRI – PAN a la Presidencia Municipal, Adrián Hernández Flores.

El abanderado aliancista recibió un gran respaldo de los residentes de este sector, quienes les recibieron de manera entusiasta en visitas domiciliarias que realizó en el lugar, en la que aprovechó para escuchar las necesidades y problemática que aquí tienen.

No obstante tener décadas viviendo en el lugar, las familias de La Ladrillera aún no tienen certeza jurídica sobre el predio en donde residen, dado que no son propietarios legales del mismo, por lo que solicitaron su intervención, una vez que asuma responsabilidades como presidente municipal.

También pidieron la creación de un esquema de apoyo para los ladrilleros, los que durante la temporada de lluvias prácticamente se quedan sin empleo, toda vez que cuando se registran precipitaciones se ven imposibilitados en la fabricación de ladrillos.

Al respecto, Adrián Hernández hizo el compromiso que al llegar a la Alcaldía, una de sus primeras acciones va a ser el inicio de gestiones ante el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) para trabajar en la regularización de los predios, y que las familias finalmente puedan tener certidumbre sobre su patrimonio.

A la vez, tocar puertas ante el Gobierno del Estado y la federación para bajar programas de apoyo al empleo, y así los ladrilleros puedan tener un ingreso seguro cuando se vean imposibilitados para desarrollar su oficio, en este caso la fabricación de ladrillos.

“Pero para eso primero necesito llegar a la Alcaldía, y eso se va a lograr solo con el voto de los ciudadanos, a los que invito a creer en este proyecto que encabezamos, y que sin temor a equivocarme me atrevo a asegurar que es el mejor”.