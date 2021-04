Compromete profe. Triny mejoras para El Sahuaral

A trabajar en una serie de acciones para mejorar las condiciones de la colonia El Sahuaral, y buscar mejores beneficios para las familias, se comprometió el profesor Triny Flores con vecinos de este sector, con los que la tarde de este martes sostuvo una reunión.

El candidato del Partido Verde a la Alcaldía de Empalme escuchó la tarde de hoy a los residentes de esta populosa colonia, quienes le hicieron una serie de planteamientos y necesidades, en especial lo relacionado al mal estado de las calles, alumbrado y seguridad pública.

Al respecto, el abanderado del verde dijo que de entrada lo primero que tiene planeado hacer una vez asuma la Alcaldía es poner orden en la administración, tanto con la aplicación y distribución de los recursos como con el trabajo.

Sostuvo que de allí parte todo, porque así se emplea de manera ordenada el dinero público para hacerlo rendir en la prestación de los servicios a la comunidad, priorizando obviamente las necesidades, que en el caso del Sahuaral una de las prioridades es el mejoramiento de las vialidades.

Dejó en claro que solo se va a comprometer en lo que sea realizable y no va a engañar a los ciudadanos, sin caer en lo de candidatos de otros partidos, que en el afán de ganar simpatías hacen compromisos que saben no van a poder cumplir, “y eso no se vale, no se debe de engañar a la gente”.

Antes, el candidato del Partido Verde a la Alcaldía sostuvo una muy participativa reunión con trabajadores de Servicios Públicos Municipales, a los que igual escuchó sus necesidades e hizo planteamientos.

El profe. Triny manifestó que una vez asuma responsabilidades va a hacer lo que sea necesario para mejorar las condiciones de trabajo no solo de quienes laboran en Servicios Públicos, sino de todas las áreas del municipio, con el fin que mejoren su calidad de vida y la de sus familias.

Indicó que entre las mejoras es lo relacionado a sueldo, pero para ello va a ser necesario primero poner orden, y luego dar paso a la ejecución de todos sus proyectos y programas ciudadanos.