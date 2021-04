«Canelo» abrirá 100 gasolineras en México denominadas; «Canelo Energy»

Ciudad de México.- “Quiero ser millonario en los negocios”, dijo el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien aseguro que siempre ha querido boxear por gusto y no por dinero. Además, anunció que pronto abrirá 100 gasolineras en México y el nombre de su compañía de energéticos será “Canelo Energy”.

Durante una entrevista con el periodista Graham Besinger, Canelo recordó que no estudió, que viene “de muy abajo” mas le gusta aprender. “Me gustan las bienes raíces, de todo lo que he invertido, cada tres meses tengo [de regreso] entre 4 y 5 millones de dólares”, contó el pugilista.

Hoy en día, el boxeador de origen tapatío se ostenta como el cuarto deportista con el mejor contrato pues en el 2019 firmó con la empresa DAZN por un monto de 365 millones de dólares por un periodo de cinco años. Desde entonces se ha caracterizado por donar dinero para causas nobles como operaciones para niños.

“No me gusta arriesgar el dinero, tienes que ser inteligente y saber cuánto dinero poner y si lo arriesgas para ganar”, reflexionó.

Acerca de sus próximas gasolineras no anunció cuándo será la inauguración, pero quiere que “cuando pongas gasolina a tu carro sea de Canelo, ese es mi reto más grande”. Todavía no piensa en el retiro pero sabe que de hacerlo podría hacerlo “problema”, pero que no piensa en ser comentarista ni entrenador pues no le gusta ver el box sino pelearlo.