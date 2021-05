‘El Palacio Municipal será la casa de los empalmenses»: Luis Fuentes

Empalme, Sonora.- Durante su sexto día de campaña, el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Empalme visitó al comunicador Miguel Leyva, con quien sostuvo una amena plática.

En el encuentro, ‘El Grande de la Radio’ dio a conocer su propuestas y el sentir de la gente con respecto a éstas.

Al disipar todas las dudas del conocido periodista y locutor, el contendiente respondió a uno de los cuestionamientos que tanto se hace la ciudadanía, misma que definirá su camino transparente y limpio al frente de la administración.

Si hay algo que siempre he criticado es el nepotismo. Yo platiqué con mi familia.Tuve la oportunidad de reunirlos, a mis primos, tíos, hermanos y yo les dije: ¡A nadie en el Ayuntamiento! Los voy apoyar de otra forma allí afuera, pero ningún puesto en el Ayuntamiento. No quiero caer en el error que tanto he criticado en las administraciones pasadas», afirmó.

De ahí que el aspirante a la alcaldía reiteró que de llegar a la silla presidencial del Municipio rielero, el Palacio Municipal dejará de ser de unos cuantos, para convertirse en «la casa de los empalmenses».