Influencer «La Grosera» es candidata a la Diputación Federal en Sonora y causa polémica con el #ChichisParaTodas

Hermosillo, Sonora.- Rocío Pino, la polémica candidata de Redes Sociales Progresistas a la Diputación Federal por el Distrito III de Sonora, con cabecera en Hermosillo, le apuesta al escándalo con su propuesta de #ChichisParaTodas, que ha desatado miles de comentarios a favor y en contra.

La conocida influencer, de 32 años de edad y bautizada como «La Grosera», responde fuerte a sus detractores de redes sociales: “Ni siquiera me conoces y no sabes nada de mi… no has visto propuestas, así que deja de estar opinando si no tienes fundamentos”.

Agrega que “quienes critican mi candidatura, ni siquiera se han dado un tiempo de conocerme, de conocer mis propuestas, les molesta como me gano la vida, les enerva que sea diferente a ellos, que no sea una política convencional, no habrá poder humano que los haga cambiar de opinión…”, refiere.

Explica que su propuesta ofrece a las mujeres prótesis de senos, a fin de que reafirmen su seguridad, “mujeres empoderadas, felices y muy seguras… produciendo un chingo de lana para el bienestar de ellas y su familia. Pa’ muestra aquí me tiene”.

Abunda con “sí tienes a un familiar ya sea mamá, hermana, pareja, prima que tuvo cáncer de mama y le extirparon los senos, se los vamos a reconstruir para que se sientan seguras y bonitas otra vez. Y si simplemente porque se quieren sentir más segura, les vamos a poner pechos”.

Quienes señalan que no tiene nada que ofrecer a los sonorenses, asegura que no la conocen, “prefiero enseñar mis chichis que enseñar la cara de rata y hacerme el inocente, cual político en campaña”.