Mi compromiso es con Empalme: Profe. Trini

Al reiterar su confianza que el 6 de junio le va a favorecer el voto ciudadano que le llevará a la victoria, el candidato del Partido Verde a la Alcaldía, profesor Trinidad Flores Mendoza, hizo énfasis que su compromiso es con Empalme y los empalmenses.

Al encabezar una nutrida reunión en la colonia Ortiz Rubio, el profe Trini sostuvo que el compromiso es trabajar muy fuerte desde la Presidencia Municipal para que Empalme se mantenga en el camino del desarrollo, y se logre así una mejor calidad de vida para las familias empalmenses.

Comentó que ha empezado a recibir golpes de parte de la competencia electoral, a ser blanco de campaña sucia, “pero lo entiendo, porque siempre van a atacar a quien va en la delantera, no a quien va rezagado, y eso los mantiene con temor, porque saben que vamos a ganar”.

“Solo le digo a los ciudadanos que me brinden la oportunidad de gobernar, que me den su voto y poder demostrar de qué estoy hecho y que puedo hacer bien las cosas, que con el valioso equipo que me acompaña podemos sacar adelante a Empalme”, expresó.

Hizo el llamado a votar por los candidatos del verde a los diversos puestos de elección popular, porque así, haciendo equipo es como los resultados en la labor de gobierno pueden ser mejores.

“Vamos el 6 de junio a votar verde, y ganar con muchos votos, no dejar lugar a dudas que la confianza ciudadana está de nuestro lado, y empezar a construir desde ese día el Empalme que todos queremos”, puntualizó el profe Trini.

Posteriormente el candidato del Partido Verde a la Alcaldía sostuvo otra muy nutrida reunión en calle Octava y avenida Héroe de Nacozari, igual en la colonia Ortiz Rubio, en donde el apoyo de los vecinos no se hizo esperar.