Fortalece Adria Flores unidad priísta en San Ignacio Río Muerto

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- En un acto de unidad y fortaleza priísta concluyó la reunión de coordinación de campaña, organizada por Adria Flores Soto, candidata a diputada local por el PRI al XIV Distrito Electoral, con cabecera en Empalme, entre los ex alcaldes priístas Pedro Flores Moreno y Jesús Fermín Guillén.

Además estuvieron los representantes de diferentes estructuras urbanas y rurales de San Ignacio Río Muerto, con el candidato priísta a la Presidencia Municipal, Cristian Gilberto Vara López.

“Necesitamos darle rumbo a San Ignacio Río Muerto y la única manera de hacerlo es que los priístas estemos unidos en un solo frente”, expresó Adria Flores Soto.

La aspirante a un escaño en el Congreso del Estado, en la reunión de trabajo estuvo acompañada por Verónica Huerta Orduño, candidata suplente a la diputación local por el XIV Distrito Electoral de Empalme, Bácum, San Ignacio Río Muerto y las Comunidades Yaquis, quien sostuvo que el PRI tiene la fuerza y la fortaleza para salir adelante en los tiempos difíciles y, ahora no será la excepción.

“Agradeció a Cristian Gilberto Vara López su presencia en la reunión de coordinación priísta y a los ex presidentes municipales Jesús Fermín Guillén y Pedro Flores Moreno, acompañados de ex regidores y ex colaboradores municipales para sumarse a su campaña de proselitismo político”, puntualizo.

Comentó que son momentos de unidad interna entre los priístas, por lo que se siente muy comprometida y halagada por haber sido el factor de unidad del priísmo de San Ignacio Río Muerto.

“Vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento de la unidad interna del PRI en San Ignacio Río Muerto, porque es un compromiso de responsabilidad, congruencia y palabra”, terminó diciendo.