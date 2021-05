López Obrador señala ‘linchamiento político’ de sus detractores en su contra, por la tragedia en la Línea 12 del Metro

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su acostumbrada conferencia mañanera de este viernes, que sus detractores quieren lucrar con la desgracia, al intentar lincharlo políticamente por la tragedia acaecida recientemente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Al ser cuestionado por un reportero que si de quien es la responsabilidad moral por el accidente donde murieron al menos 25 personas y hubo decenas de lesionados, dijo que existe una campaña orquestada en su contra, buscando sacar raja política de la tragedia; recordó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, depende del Gobierno de la Ciudad de México.

«A ya sabes quien le echan la culpa y como tienen que tener alguna excusa, pretexto, ‘falta de mantenimiento’, es culpa del Presidente por la austeridad, el Gobierno Federal no maneja el Sistema de Transporte Colectivo Metro».

El presidente de la Nación definió el actuar de sus detractores como algo «realmente muy vil el querer sacar provecho del dolor humano, es de lo peor»; de igual manera aplaude que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, haya pedido un peritaje externo sobre la Línea 12 del Metro.

Además, comentó: «porque ahí va a salir, porqué se venció la trabe, quien es el responsable en la supervisión, si tenía que darse mantenimiento y no se dio, quien fue el responsable», continúo: «nada más que se sepa, que se tenga confianza en que nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos».

En otra pregunta del reportero fue cuestionado del porqué no ha ido a visitar el sitio de la tragedia, sobre esto, dijo: «no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo», finalizó.