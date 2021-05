Hombre se baña desnudo en un río con una menor, vecinos le reclaman su proceder

Huimanguillo, Tabasco.- En un caso que hace desconfiar a más de uno, un supuesto padre de una niña, se encontraba bañándose desnudo con la menor en un río, al ser descubierto, vecinos del lugar le reclamaron su mal proceder, hecho que prendió las alarmas por lo crítico de la situación.

Los hechos ocurrieron en el río «El Torito» del municipio de Huimanguillo, Tabasco, el hombre fue descubierto por un grupo de jóvenes que pasaban por el lugar, le reclamaron que no estaba bien lo que hacía, mientras la niña, de unos siete años de edad, lloraba y llamaba a gritos a su madre.

El suceso fue difundido en redes sociales, el hombre de no más de 50 años, alegaba que era su hija, aún así, le decían que se saliera del río puesto que no estaba bien lo que hacía; un niño esperaba fuera del río a qué salieran; al preguntarle si realmente era el padre de la niña, no supo que responder.

Al día de hoy, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, aunque se ha difundido ampliamente en redes sociales; cibernautas exigen que las autoridades correspondientes actúen con severidad y se abra una investigación.

La Red de Colectivas Feministas Tabasqueñas denunciaron el hecho, reprobaron lo sucedido y dieron aviso a las autoridades, pero aún no obtienen respuesta ya que no contestan sus líneas telefónicas; seguirán insistiendo hasta que les respondan satisfactoriamente.