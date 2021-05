Ferrocarrileros se oponen a bloqueo de vías; afectarán sus ingresos

Empalme, Sonora.- Trabajadores ferrocarrileros, especialmente los de la rama de transporte, tanto de patio como de caminos, se oponen al bloqueo de vías que han anunciado un grupo de personas que exigen el pago de añejas demandas interpuestas contra los desaparecidos Ferronales, algunos de ellos ex ferrocarrileros.

Este jueves los manifestantes demandantes se colocaron durante algunos minutos en el crucero del ferrocarril del sector Kilómetro 2, pero anunciaron que mañana viernes iniciaran un bloqueo indefinido, a fin de presionar para que atiendan sus peticiones.

Pero los trabajadores activos se oponen a ese movimiento, como lo explica Abdiel López Ávila, representante de la rama de Trenes en el Sindicato Ferrocarrilero de la Sección 8, quien advierte que por ningún motivo van a permitir el bloqueo a las vías, porque si lo hacen les van a afectar muy fuertemente.

Asegura que dicho bloqueo les afectaría económicamente a quienes trabajan en la rama de Transportes, porque si obstruyen las vías simplemente no van a poder trabajar, y si no trabajan la empresa les va a descontar ese tiempo no laborado.

“De por sí ya hemos sufrido fuertes efectos en nuestra economía a raíz de la pandemia, como para que ahora venga un grupo de gentes, algunas de las cuales que ni ferrocarrileros fueron, como para querer afectarnos todavía más, porque en realidad el trasfondo de esto es otro”, aseveró.

Advirtió que van a defender su fuente de empleo y están dispuestos a llegar hasta sus últimas consecuencias; “por eso desde ahora les decimos a esas personas que no bloqueen las vías y no se pongan de lado de personas ajenas a la actividad ferroviaria, que solo persiguen intereses oscuros”.

López Ávila dijo que si quieren luchar por sus derechos y exigir solución a sus demandas acudan ante las instancias correspondientes, pero que no afecten a terceros, en este caso los trabajadores ferrocarrileros, que ninguna culpa tienen de esa situación.