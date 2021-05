Se «lava las manos» concesionario de la ruta Guaymas Norte y usuarios exponen su pésimo servicio

Guaymas, Sonora.- Desde ayer las unidades de pasaje de la ruta urbana Guaymas Norte comenzaron a cobrar 12 pesos la tarifa con aire acondicionado, lo que despertó numerosas quejas de la comunidad usuaria, pero la gota que derramó el vaso es que el concesionario Aldo González publicó en redes sociales que no era cierto que había aumentado el cobro.

El empresario publicó:

AVISO IMLORTANTE #Guaymas Tarifa URBANA (con aire a/c):

Normal $9

Especial $5

#TEGSA

Las rutas SUB-URBANAS manejan otras tarifas, dependiendo de cada una.

Sin embargo, varios choferes de las unidades que cubren la ruta Guaymas Norte expusieron que ellos habían recibido “instrucciones del patrón” y que por eso estaban cobrando los 12 pesos.

Con el aviso del concesionario Aldo González la cascada de críticas se vino encima de esta manera:

Dinhora Judith Sandez Monteverde:

Es una mentira hoy me subí a uno y cobra 12 de Guaymas Norte, no se me hace justo, se quedó mucha gente en la mañana que no se subió porque no se dio aviso por parte de la concesión de transporte sobre el aumento.

Teresa Belem Lemus Duarte:

En este momento el camión 109 R1 Guaymas Norte está cobrando 12 pesos hoy 19 mayo 7:46 am, es una burla.

Lucia Rodríguez Duarte:

No es cierto, la ruta urbana no trae aire, estamos curiosos pero mientras no nos quejemos este concesionario a buzón, segura haciéndose rico el pueblo, hasta cuándo se le pondrá un alto????

Alicia Encinas:

Camiones buenos deberían de tener antes de subir tarifas.

Keysaac Maxwell:

$12 pesos? Y así quedará la tarifa?… Ni sirven, la vez pasada tenía un agujero en el piso el camión y se miraba la llanta, no la ching… neta.

Vidal Cruz:

Estaríamos mejor con taxis colectivos.

Eva Rojas:

Desde cuándo están cobrando lo que les da la gana.

Mai Fc:

Sin aire también cobran así ratas.

Lydiet Urzua Huff:

El Guaymas Norte está cobrando 12 ruta normal.

Jaime A. Acosta De Carrillo:

Ustedes pueden hacer que les quiten las concesiones, con unas mil quejas se las quitan… y se las dan a otras personas… Recuerden las concesiones las regaló el gobierno y no batallarán en quitárselas.

Alfredo Fourcade:

En la tarde me cobraron 12 en un camión bombo Ruta 1, malditos rateros aprovechados.

Cristian López:

En la mañana la Ruta 2 de Guaymas Norte estaba cobrando 12 y no tenía encendido el aire acondicionado.