Aumenta a 1,080 puntos el requisito para solicitar el crédito Infonativ

Ciudad de México.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cambió el sistema de puntaje para obtener un crédito con esta institución.

Ahora, para solicitar un crédito se necesita un mínimo de 1,080 puntos y no los 116 del esquema anterior.

Pero no te asustes, según el Infonavit esto no significa más requisitos, sino que ahora se tomarán en cuenta más factores para evaluar al solicitante y no solo la edad, el salario o el ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

El nuevo sistema en Infonavit:

– La precalificación será con un mínimo de 1080 puntos.

-Se evaluará tu reporte de crédito.

-Se tomará en cuenta el cumplimiento de los empleadores.

-Ya no será obligatorio tener un año continúo trabajando.

-Se evaluará tu estabilidad laboral.

¿Qué criterios se utilizan para determinar cuántos puntos tengo?

La cantidad de puntos Infonavit se determina en base a siete variables que calculan la situación crediticia de cada derechohabiente. Los cuatro primeros indicadores prestan atención a criterios vinculados al trabajador en sí, mientras que los tres últimos se concentran en aspectos de la empresa en la que el trabajador presta servicios.

La edad y salario (prestaciones). Se estima en función del salario mensual integrado (incluyendo prestaciones) y, obviamente, la edad del derechohabiente. Puede sumar un máximo de 235 puntos.

El ahorro acumulado en la subcuenta de Vivienda. Brinda puntos cada vez que sume el valor de un Salario Mensual Integrado a su Subcuenta. Se otorga un máximo de 124 puntos por esta variable.

La cotización continua. Ofrece más puntos en la medida que su cotización se mantenga más continua en el tiempo. Este rubro puede añadir 191 puntos extra a la cuenta total.

El tipo de trabajador. Se pregunta si el trabajador cuenta con una contratación de tipo permanente o, más bien, temporal. Como máximo puede agregar 123 puntos.

La estabilidad laboral. Observa la retención de personal de la empresa del trabajador en los últimos tres años. Si se obtiene la mejor calificación agrega 130 puntos.

La conducta de pago de la empresa. Evalua el grado de cumplimiento de la empresa del trabajador en cuanto a comportamiento fiscal/jurídico y obligaciones patronales. Si la calificación de la empresa es óptima añade 129 puntos adicionales.

Entonces, ¿Cómo consulto mis puntos Infonavit?

Solamente completas el formulario del Infonavit. Si cuentas con menos de 1080 puntos, el sistema le dirá automáticamente cuántos puntos tiene al día de hoy.

En cambio, si tiene 1080 puntos o más, podrá checar sus puntos en la parte inferior de la Precalificación.

Si no está en condiciones de recibir un crédito Infonavit (por falta de aportaciones, falta de relación laboral vigente u otro motivo), no podrá hacer la consulta online de sus puntos.