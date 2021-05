Atestigua Gobernadora Pavlovich entrega de patrullas a la Policía Estatal de Seguridad Pública y municipios

• Fortalecen a corporaciones policiales de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Como parte de las acciones de prevención y fortalecimiento a las corporaciones policiales, con mejor equipo y capacitación, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano constató la entrega de 60 patrullas nuevas, 23 de las cuales fueron asignadas a 13 municipios y 37 para la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La gobernadora Pavlovich reiteró que hasta el último momento de su gestión seguirá trabajando en favor de las y los sonorenses coordinadamente con los distintos órdenes de gobierno, corroborando que las corporaciones cuenten con el equipamiento adecuado para hacer su tarea.

“Los problemas hay que enfrentarlos y la forma de hacerlo es con herramientas, que nuestros policías tengan las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo, con capacitación y con instrumentos para salir adelante, por eso para mí es muy valioso, hasta el último momento vamos a estar trabajando, dándole buenas cuentas a los ciudadanos”, aseveró.

Ante presidentes municipales y agentes de la PESP, la gobernadora Pavlovich agregó que también se ha respaldado a los elementos estatales para que completen sus evaluaciones de control y confianza, ya que es importante que estén debidamente capacitados y cuenten con instrumentos para hacer su trabajo.

“Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para apoyarlos y aquí están estas patrullas, aquí están también estos más de mil 600 elementos a los que se les pagó su evaluación de control y confianza y eso también vale la pena, policías capacitados, policías evaluados, policías con instrumentos para poder salir a hacer su trabajo”, indicó.

David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública, explicó que 23 unidades serían destinadas a los municipios de Nogales, Guaymas, Cajeme, Caborca, Empalme, San Luis Río Colorado, Bavispe, Magdalena, Banámichi, Yécora, Villa Hidalgo, San Ignacio Río Muerto y San Pedro de la Cueva y 37 serán para la PESP.

“Gracias al esfuerzo y a la buena planeación del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, Fasp 2021, se lograron gestionar 23 nuevas patrullas para los municipios aquí presentes y 37 más para la Policía Estatal de Seguridad Pública, cabe mencionar que hemos crecido en los últimos dos años en la Policía Estatal casi el 20% el estado de fuerza, por muchos años no crecía la Policía Estatal”, señaló.

A nombre de las y los presidentes de los municipios, Librado Macías González, alcalde de Caborca, reconoció la coordinación que ha existido entre los tres niveles de gobierno y agradeció a la gobernadora Pavlovich el respaldo que les ha brindado a las comunidades en materia de seguridad.

“Lo ha refrendado la señora gobernadora Claudia Pavlovich, que en las cuestiones de seguridad no hay distingo de colores, todos somos uno para enfrentar el flagelo de la inseguridad, así lo entendemos y lo aplicamos, en Sonora todos somos uno y me consta que se ha hecho, las reuniones a las que yo he asistido aquí en el C5, como en Caborca, como en San Luis, hay una coordinación de los tres niveles de gobierno y eso nos parece excelente”, expresó.

Presentes: Juan Ángel Castillo Tarazón, secretario de Gobierno; Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general de Justicia del Estado; José Jaime Valenzuela Tiznado, secretario Técnico de la Mesa de la Construcción de la Paz y Alfonso Novoa Novoa, comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública.