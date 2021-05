Christian Nodal le entrega anillo de compromiso a Belinda

A casi un año de amor intenso, Belinda y Christian Nodal han dado el paso más importante de su vida, y es que hoy se dio a conocer que esta pareja se comprometió en Barcelona.

Fue Ventaneando que dio la noticia, al mostrar imágenes del restaurante, el cual fue de Lionel Messi, en donde familiares y amigos fueron convocados para ser testigos del evento más feliz de la pareja.

Según se dijo que el cantante de «Dime cómo quieres» tuvo que pagar 25 mil euros para cerrar dicho lugar, el cual está de moda en la capital de cataluña, España, y que se llama «Salvaje».

Hay que recordar que Belinda le lleva 6 años de diferencia a Nodal, ya que ella tiene 28 años de edad, mientras que el cantante el 11 de enero cumplió 22.

Nodal confirmó que su pareja y juez de «La Voz» dijo que sí con estas palabras:

«Damas y caballeros… Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo», escribió a lado de la foto que subió a su cuenta de Instagram en donde se les ve besándose.

Usando la misma imagen que su ahora prometido subió hace una hora, Belinda hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir con todos sus fans este momento de dicha.

«Una imagen dice más que mil palabras… La mujer más feliz del mundo», escribió.

Christian Nodal muy enamorado de Belinda

En una entrevista hecha por EL UNIVERSAL, el cantante expresó lo enamorado que se encontraba de Belinda, con quien se visualizaba pasar toda su vida junta a ella.

“Yo me veo muy enamorado durante muchísimos años, me he encontrado a una persona que amo y que amo con locura y que nos amamos con locura…” comentó Nodal.

“…cada vez que hacemos una locura, siempre yo soy el que subo todo y es por eso porque me siento orgulloso de poder crear algo bonito en estos tiempos tan feos”, replicó.

El amor que comenzó de manera fugaz entre ellos, sorprendió a todos sus seguidores por la pasión que empezaron a derrochar en público, e incluso a pocas semanas de romance decidieron tatuarse sus iniciales.

“A mi si me dolió (hacerse el tatuaje), no pues a los dos, Beli no tenía ningún tatuaje y me platicó la historia del corazón y para mí que hiciera eso significó mucho, mucho, mucho (sic) porque no es lo mismo, a mí me duelen los tatuajes, no porque esté todo tatuado, no es como que ya no me duele, la gente tiene esa idea no sé por qué, pero ella no tenía ninguno y que se empiece a tatuar cosas de nosotros se me hizo bonito…Como pasó eso y para que no sé …es algo para toda la vida”, compartió.

Aunque varios fanáticos y críticos comentaban que la pareja no duraría mucho tiempo junta, el día de hoy han demostrado que a pesar de lo que digan sus detractores, su romance lo llevaran hasta el altar

Canta para la novela «Si nos dejan»

Pero eso no es todo, ya que los tórtolos hicieron un dueto con música y letra es de José Alfredo Jiménez.

Y es que el próximo martes 1 de junio se estrenará por Univisión la telenovela «Si nos dejan», que es una adaptación de otro melodrama titulado «Señora Isabel», el cual es colombiano, y dicha pareja de cantantes son los encargados de interpretar la canción que da nombre a dicho culebrón y que es del compositor nacido en Dolores, Hidalgo.

Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexias Ayala serán los encargados de protagonizar la novela y según el productor, Carlos Bardasano, le dijo a la revista People que era un lujo contar con Belinda y Christian Nodal en el proyecto.

«Tener a dos de los cantantes juveniles más exitosos del momento en una de las historias más clásicas y recordadas es darle ese tratamiento moderno y contemporáneo que se refleja en la forma en la que hemos querido contar la novela», comentó Bardasano a la publicación.

A casi un año de su noviazgo, la cantante de «Amor a primera vista» y el intérprete de «Se me olvidó» han estado muy activos en sus redes sociales presumiendo su amor en casi todas sus historias.

Con «Si nos dejan», marcará el regreso de Belinda a las telenovelas, pero en esta ocasión sólo en el plan musical, la última vez que tuvo no sólo la oportunidad de actura sino de cantar el openning de un melodrama fue en «Camaleones» que se estrenó el 27 de julio del 2009 y en donde compartió escenas con Edith González, Amairani, Rafael del Villar, Mónica Dossetti, entre otros.

Esta es la trama de «Si nos dejan»

«Si nos dejan», que también marca el regreso a las telenovelas de Gaby Spanic, cuenta la historia de Alicia (Villanueva) quien tras creer que su vida de casada era ejemplar, descubre que su esposo le ha sido infiel varios años.

Tras la decepción, decide separse y reconstruir su vida con ello darse también la oportunidad de amar a otra persona, sin importar las diferencias de edades.