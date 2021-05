Desarma el Ejército a 31 elementos de la Policía de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Un total de 31 elementos que forman parte de las filas operativas de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal fueron retirados del servicio y se quedaron desarrollando funciones administrativas, luego de que personal del Ejército Mexicano les retiró las armas de cargo.

En estricto cumplimiento con la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional arribó a las instalaciones de la Policía Municipal para la actuación correspondiente.

Se dijo que los elementos que fueron desarmados no han acreditado el examen de control de confianza (C-3), aun cuando ya lo presentaron recientemente, pero los resultados no han llegado y por tanto no se han registrado ante la Sedena.

Las armas quedaron bajo resguardo del Ejército Mexicano y serán reintegradas una vez que los elementos cumplan con este requisito de ley.