Gran cierre de campaña de Javier Ibarra en el Tinaco

Empalme, Sonora.- Con una ruidosa y muy participativa manifestación, que partió del oriente de la ciudad y culminó en la plaza del Tinaco, en donde encabezó un multitudinario mitin, cerró campaña el candidato de Fuerza por México a la Presidencia Municipal, Javier Ibarra González, que puntea en las preferencias rumbo a la elección del domingo 6 de junio.

Del fraccionamiento Villa Dorada II partió una columna de vehículos que le acompañaron en el trayecto hasta la plaza del Tinaco, en lo que fue una verdadera fiesta, y mejor aún, recibiendo muestras de apoyo por donde pasaba el candidato.

Acompañado de la candidata a la gubernatura de Fuerza por México, Rosario Robles Robles, el conocido médico veterinario y activista social se dijo listo para la elección del próximo domingo, en la que los empalmenses decidirán el futuro de Empalme por los siguientes tres años.

Ante cientos de personas que se congregaron en el zócalo de la ciudad, el candidato del partido rosa a la alcaldía aseguró que su objetivo es sacar adelante a Empalme del atraso en el que se encuentra, trabajar para que los empalmenses mejoren su calidad de vida y para que la seguridad regrese a esta ciudad.

Dijo que en una semana se decide el futuro de Empalme, “y les pido a los empalmenses que valoren muy bien las propuestas que se les ha planteado a lo largo de esta campaña por parte de los diferentes candidatos, y elijan la mejor, porque de eso depende que a esta ciudad le vaya mejor”.

“Y no tengo la mejor duda, porque así me lo han dicho los propios ciudadanos, que mis propuestas son las mejores, pero aparte, un servidor no viene a robar ni a servirse del pueblo, porque yo, como la mayoría de los empalmenses, también estoy harto de lo que han hecho las autoridades en las últimas administraciones”.

Llamó a los ciudadanos a que el 6 de junio no equivoquen su voto y lo emitan a su favor, con la garantía y su palabra que no les va a fallar a los empalmenses, y por lo contrario, trabajará para que a todos les vaya mejor.

“El creador me dio otra oportunidad de vida, y la quiero aprovechar como siempre lo he hecho: sirviendo a mi comunidad”, expresó.