Dará Profe Trini su sueldo de alcalde a familias necesitadas

Empalme, Sonora.- Congruente con sus principios, con el decir y el actuar, y porque nunca ha vivido de la política, el profesor Trinidad Flores Mendoza hace el compromiso que su sueldo como presidente municipal lo donará a familias necesitadas y organismos de apoyo, previa realización de un estudio socioeconómico para asignarles lo que corresponderá a su sueldo quincenal.

Ante vecinos de la colonia Jordan, el candidato del Partido Verde a la Presidencia Municipal anunció que, al ejercer como alcalde, una vez que la mayoría de los ciudadanos le otorguen el voto el próximo 6 de junio, beneficiará a familias con su sueldo, así como a la Casa del Estudiante Empalmense en Hermosillo, a ligas deportivas, organismos no gubernamentales de apoyo social, entre otros.

Explicó que, por ello, una vez ejerciendo responsabilidades, va a realizar los trámites administrativos correspondientes para que su sueldo quincenal que esté presupuestado en el puesto de presidente municipal, le sea entregado a DIF Municipal.

Lo anterior, agregó, para que previo y riguroso estudio socioeconómico con visitas domiciliarias, seleccione a 20 familias, a las cuales se les entregará un apoyo económico cada 15 días, privilegiando a hogares en donde haya personas con necesidades especiales, como problemas de salud, de alimentación y de consumo de artículos sanitarios para vivir con dignidad.

Preferentemente a personas de la tercera edad, con discapacidad física o intelectual, o aquellas que estén postradas en cama y no cuenten con un ingreso fijo que les permita solventar sus necesidades más apremiantes, expresó el profe Trini también ante integrantes de una comunidad cristiana.

“En todos los años en que he tenido la oportunidad y privilegio de servir a los demás dentro del ámbito político y gubernamental nunca me he beneficiado con dinero público; mi desempeño como funcionario público y como edil ha sido congruente con mis principios provenientes de los valores que mis padres me inculcaron”.

Mis padres siempre me dijeron: Ayuda a los demás con lo que percibes y que sabes no te es necesario, ya que has vivido y puedes seguir viviendo dignamente con tu sueldo de maestro; “esas sabias palabras han sido mi guía durante todos los años que he participado en la vida política de mi querido Empalme”, enfatizó.

El candidato del Partido Verde a la Alcaldía sostuvo que, si es persistente en su objetivo de encabezar el gobierno municipal de Empalme, es porque tiene los conocimientos, las capacidades, experiencia, el equipo y valores necesarios para servirle a los empalmenses, y no para buscar solución a sus problemas personales.