Juez ordena suspender cualquier orden de aprehensión contra el sonorense Manlio Fabio Beltrones

Ciudad de México.- Un juez federal suspendió temporalmente cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido girada, por delitos federales y locales, contra el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez tercero de distrito en amparo de la Ciudad de México, concedió al sonorense la suspensión provisional contra un mandamiento de captura, en caso de haber sido girado en las últimas horas.

Beltrones presentó esta demanda de garantías apenas el pasado jueves, pero fue admitida hasta el día siguiente y la suspensión se notificó este martes en la lista de acuerdos del juzgado.

La concesión del juez no significa que exista la orden de aprehensión contra el priista, ya que incluso el impartidor de justicia así ha dado informes a distintas autoridades judiciales y ministeriales para que le confirmen si existe o no este mandamiento privativo de libertad que reclama el quejoso.

El Juez Mejía Ojeda acordó celebrar el próximo 10 de junio la audiencia en la que determinará, ya con información corroborada sobre l existencia de la orden de aprehensión, si concede o no la suspensión definitiva.

Este es por lo menos el tercer amparo que presenta el también ex Gobernador de Sonora contra la posible existencia de una orden de aprehensión solicitada por las Fiscalías de Chihuahua o la General de la República, desde que el 21 de diciembre del 2017 fue detenido Alejandro Gutiérrez, su ex colaborador y ex secretario general del CEN del PRI,

acusado de peculado.

A Gutiérrez se le atribuyó participar en el desvió de 250 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua en tiempos de César Duarte para las campañas del PRI.

La primera vez en que pidió un amparo, Beltrones dijo que había recurrido a este recurso ante la posibilidad de que le fabricaran una “acusación a modo” en el caso de los desvíos de Chihuahua.