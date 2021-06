Ataca hongo negro a hombre y pierde medio rostro

Valle de Chalco, Estado de México.- Un raro caso de salud, que hoy tiene al borde de la muerte a Gregorio, se registró en esta localidad y fue diagnosticado como Mucormicosis, es hongo negro, una bacteria muy extraña en México y que le ocasionó al paciente la pérdida de medio rostro, pero además le disparó la glucosa en la sangre.

Los efectos se iniciaron el 29 de mayo – cuenta Lisbeth, cuñada de Gregorio – y lo llevaron a la Clínica 71 del IMSS, donde le determinaron parálisis facial, pero al ver que su nivel de glucosa era demasiado elevado, de inmediato lo enviaron al área de hospital, para estudios y una atención especializada.

Tras ello y a las pocas horas, Gregorio ya estaba en quirófano, donde los cirujanos le retiraron un ojo, parte de la nariz y parte del paladar, además que reportaron que su condición sigue siendo elevadamente crítica.

“Los diagnósticos no son muy alentadores, pues continua grave y no podrá verlo su familia; ahorita nosotros no lo vamos a poder pasar a ver, nada más nos van a dar informes, nos dijeron que él se va a quedar internado mínimo cuatro meses ahí”, refiere Lisbeth.