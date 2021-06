Reportan casillas sin abrir en Guaymas y Empalme a falta de funcionarios del IEE

Guaymas, Sonora.- Con irregularidades y bastante calor, inició la jornada electoral en la región Guaymas-Empalme, ya que algunas casillas no han abierto debido a diversos inconvenientes, se espera que en cualquier momento, se les de solución y puedan iniciar con su cometido.

En la colonia Petrolera, siendo las 9:00 horas aún no se había abierto la casilla y la gente desesperada por está situación, comienza a retirarse.

En la colonia Golondrinas, la casilla 1035 no ha sido aperturada debido a que la representante del INE quiere hacerlo en uno de los salones a puerta cerrada, situación por la cual, no se ponen de acuerdo para la apertura.

En Empalme, la casilla ubicada en la Telesecundaria del Sahuaral sección 0998, hacen falta seis funcionarios de casilla, por este motivo, la representante del INE no ha permitido su apertura, comenta que si no llegan los funcionarios, no se abrirá y la fila de gente ya es enorme.

Así la situación hasta el momento, estaremos informando con oportunidad los acontecimientos que se vayan desarrollando.