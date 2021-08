Mujer es violentada por su ex pareja y la autoridades no atiende su caso en Guaymas

Mujer es violentada por su ex pareja y la autoridades no atiende...

Guaymas, Sonora.- Temerosa de su integridad física y la de sus tres hijos, derivado del problema de separación de su ex pareja Eder, la señora Estefanía hizo pública su inconformidad por la falta de una atención eficiente de parte de las autoridades, en este caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Expuso que desde el día 21 de julio del presente año ha sido la constante estar en las instalaciones del sector Miramar de la Fiscalía de Justicia, para denunciar la violencia intrafamiliar de que ha sido víctima, tanto ella, como sus tres hijos.

Expuso que la separación de su ex pareja se deriva de malos tratos, que han llegado incluso a agresiones físicas.

Expuso que además vivió una situación extrema, cuando buscó dejar la casa que compartía con su ex pareja, quien busca quitarle a sus hijos, y que todo terminó con el despojo de muebles y la ropa, entre otras pertenencias, además de su auto.

La unidad la recuperó días después cuando el individuo la utilizaba en Empalme.

Expone que lo único que ha logrado con la Fiscalía de Justicia es que – aparte de que la mandaron con el psicólogo –, el día 29 de julio le otorgaron una orden de protección y de acompañamiento para ir al domicilio donde se quedaron sus cosas, pero ya no encontró nada.

“Yo no quiero terminar como mis amigas, conocidas, que he visto cómo salen o que fue encontrada muerta, nadie sabe por lo que uno está pasando, yo tengo hijos y temo por lo que él pueda hacerme, veo que no hay justicia, nadie tiene el derecho a maltratar, humillar ni quitarle la vida a nadie, quiero aclarar que mi publicación es porque cualquier cosa que me pase a mi o a mis hijos, lo hago responsable a él”, concluye.

Aquí su publicación: