Beneficia gobernadora a estudiantes de zonas rurales con entrega de camiones escolares nuevos

• De Hermosillo, San Miguel de Horcasitas y Baviácora

Hermosillo, Sonora.- Para que estudiantes de comunidades alejadas se puedan trasladar de forma segura y gratuita a sus escuelas, la gobernadora Claudia Pavlovich entregó seis camiones escolares que beneficiarán a niñas, niños y jóvenes residentes de Hermosillo, San Miguel de Horcasitas y Baviácora, una vez que se reanuden las clases presenciales en sus respectivas regiones.

Acompañada por los alcaldes de Hermosillo, Fermín González Gaxiola; de San Miguel de Horcasitas, Joaquín Munguía Coronado y de Baviácora, Francisco Huguez Martínez; por Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura y Amos Benjamín Moreno Ruiz, director general del CECyTE Sonora, la mandataria estatal señaló que durante sus giras a los municipios, una petición muy sentida por parte de las familias siempre fue el transporte escolar; de ahí que inició con el programa de Movilidad y Vehículos Escolares Rurales (Moveer).

“Siempre les he dicho que, antes que gobernadora, soy madre de familia y lo más importante es la salud y la educación de nuestros hijos, qué podría hacer para que no dejaran de estudiar esos niños y jóvenes, pues dotarlos de camiones escolares como estos, seguros, con aire acondicionado, con todo lo que se requiere para el traslado de esos jóvenes y niños para que no dejasen de estudiar, porque esa es la mejor herramienta para salir adelante”, aseguró.

Detalló que se han adquirido alrededor de 90 unidades escolares para beneficio de las y los estudiantes sonorenses, únicamente con recurso estatal, además se han rehabilitado 12 transportes escolares con los que se apoya a alumnos de comunidades alejadas, para que puedan continuar con sus estudios.

De los seis camiones entregados, dos unidades serán en beneficio de alumnos de la Costa de Hermosillo; uno para estudiantes del CECyTE en San Pedro El Saucito; uno para alumnos del CECyTE de San Miguel Horcasitas que se trasladan a Villa Pesqueira y uno para Baviácora, que también trasladará a alumnos de Mazocahui a Ures.

La titular del Ejecutivo Estatal apuntó que se sigue trabajando para el inicio del próximo ciclo escolar 2021-2022 y para el regreso a clases presenciales, el cual se tendrá que llevar a cabo de forma gradual, ordenada y en coordinación entre autoridades escolares, docentes y padres de familia.

“Tiene que ser un regreso gradual, una responsabilidad compartida de padres de familia, maestros y gobierno, tenemos que hacer el intento de volver gradualmente en el número de escuelas, gradualmente en el número de alumnos por aula, no queremos por ningún motivo que volvamos a clases y de regreso tengamos que cerrar las escuelas, es importante que entendamos que es una responsabilidad enorme y que, aun cuando estemos vacunados, nos tenemos que seguir cuidando”, recalcó.

Fermín González Gaxiola, alcalde de Hermosillo, reconoció a la gobernadora Pavlovich por la entrega de los transportes escolares. “Yo soy maestro universitario, vengo de una comunidad muy pequeña en el Valle del Yaqui y no teníamos estos apoyos, ahí ir a clases era caminar mucho, como en muchas comunidades, entiendo perfectamente lo que significa este tipo de acciones, apoyar a la gente más humilde para que tenga acceso a la educación”.

Víctor Guerrero González, titular de la SEC, reconoció el apoyo por parte de la Asociación de Organismos Agrícolas del Norte de Sonora (Aoans) para el mantenimiento de los camiones escolares, en los que se moviliza a alumnos de la Costa de Hermosillo a sus centros de estudios y agradeció a su representante, Bernardo Bay.

Respecto al próximo regreso a clases presenciales, el secretario informó que se llevó a cabo una reunión con todos los supervisores y jefes del sector de educación básica y que en próximos días se realizará la reunión de media superior y superior, para seguir con la planeación a detalle para que el eventual retorno a las aulas se lleve de forma gradual y segura.