Así responde una gran... atleta: "No competí yo y no podía garantizar medallas" Ana Guevara

Ciudad de México.- La magnífica atleta de olimpiadas pasadas y plusmarquista en otros tantos torneos, Ana Gabriela Guevara, hoy dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), se retractó de su dicho de hace apenas unos dias, cuando declaró que México podría traer de Tokio 2020 hasta 10 medallas, hoy declaró que «no competí yo y no podía garantizar medallas».

Así se expresó la oriunda de la fronteriza ciudad de Nogales, Sonora, el antecedente de su declaración lo hizo recién habían ganado la primer medalla olímpica –por cierto, de bronce–, los arqueros Alejandra Valencia y Luis Álvarez; tal vez por la euforia del metal ganado temprano en el torneo olímpico.

Guevara hizo esa declaración confiando plenamente en que la delegación mexicana podría implantar una nueva marca, al probablemente traer a nuestro país 10 o más medallas olímpicas, pero no fue así, la cosecha fue ínfima al obtener únicamente cuatro preseas, todas de bronce, aunque hay que reconocer, hubo siete cuartos lugares en la contienda.

Con la euforia del inicio de las olimpiadas, Guevara no midió el alcance de su declaración, hoy se retracta y afirma que no no puede prometer metales, porque ella no es quien compite; en sus declaraciones abundó: «El pronóstico de las 10 medallas no se concretó, pero los chicos participaron en juegos olímpicos y me parece que el resultado es positivo, el desempeño de la delegación deja bastante buen sabor de boca».

Finalmente y sobre el mismo tenor dijo: «No competí y no puedo garantizar los metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, no solamente hubiéramos llegado a las 10, pero el pronóstico no tiene palabra», concluyó.