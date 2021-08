Alfonso Durazo y directivos de Ferromex analizan proyecto para sacar las vías del tren en Nogales

El gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño; el alcalde electo de Nogales, Juan Gim; y directivos del área de Transporte de Ferromex, perteneciente a Grupo México, Alfredo Cazar y Fernando López Guerra; visitaron este miércoles la ciudad fronteriza para estudiar el proyecto de sacar las vías del ferrocarril de la zona centro.

“Durante campaña ofrecí gestionar la salida de las vías del ferrocarril aquí de la ciudad de Nogales y en este momento estoy planteando el tema con ellos, sabemos que no es un tema fácil, pero no obstante su complejidad me da gusto encontrar una excelente recepción”.

Durazo Montaño reconoció la gran disposición de Grupo México para cumplir el viejo anhelo de la comunidad nogalense e informó que hay buena coordinación con la empresa para estudiar e impulsar proyectos de inversión y generación de empleo. Aseguró que al sacar las vías del centro y potenciar el espacio urbano, Nogales se dará un paso para convertirse en el rostro fronterizo de la Cuarta Transformación.