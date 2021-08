Le echan agua a que vendía artesanías en la banqueta

Ciudad de México – Desde hace varios días, miles de usuarios se han mostrado indignados con el video de un “twittero”, quien expuso la terrible acción de una señora.

El joven explica la situación que le tocó ver, mostrándose claramente molesto, mientras graba a una señora de la tercera edad que se encuentra en la banqueta, vendiendo sus artesanías.

En la grabación el hombre comenta que la abuelita está intentando “salir adelante”, y que “gente ignorante”, refiriéndose a una señora que se encuentra justo arriba de ella en su balcón, “le moja todo su negocio”.

“Neta raza, si no tienen nada qué hacer no se pongan hacer ese tipo de cosas, pónganse ayudar, no ha echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace”, explicó el joven.

La grabación dividió opiniones en “Twitter”, ya que muchos usuarios no dudaron en criticar severamente a la señora del balcón, mientras que otros tantos intentaron justificar sus acciones, alegando que quizás actuó de esa forma porque la abuelita se encontraba justo por fuera de su domicilio.

Muchos internautas han solicitado información de la vendedora para poder ayudarla económicamente, mientras que algunos han pedido la dirección de la mujer del balcón para hacer “justicia”.