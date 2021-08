Premia Gobernadora Pavlovich a atletas olímpicos sonorenses que participaron en Tokio 2020

• Entregó un estímulo económico, a nombre del estado, a Alejandra Valencia, Édgar Rivera y Tonatiú López

• Se nombró el Campo de tiro con arco como “Alejandra Valencia Trujillo”

Hermosillo, Sonora; agosto 12 de 2021. Por poner en alto el nombre de Sonora con su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano otorgó estímulos económicos a los atletas Alejandra Valencia, Tonatiú López Álvarez y Édgar Rivera Morales y; además, nombró de manera oficial al campo de tiro con arco de la Unidad Deportiva del Noroeste como “Alejandra Valencia Trujillo”, por haber obtenido medalla de bronce en la justa olímpica.

Acompañada por Gabriel Tapia Montiel, director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), la mandataria estatal felicitó a la arquera sonorense por su triunfo y a los jóvenes atletas Tonatiú López y Edgar Rivera, este último enlazado de manera virtual en el evento, y expresó un reconocimiento a nombre de Sonora porque con su esfuerzo y destacada participación representaron dignamente a su estado y a México ante el mundo.

A los tres atletas sonorenses se les otorgó un estímulo económico de 100 mil pesos por su participación en Tokio 2020 y a Alejandra Valencia, adicionalmente, se le premió con 250 mil pesos por ser medallista.

Pero a la joven hermosillense, le esperaba una sorpresa más, que la mandataria sonorense le dio a conocer, al invitarla a trasladarse al campo de tiro con arco, donde acompañada por jóvenes tiradores, entrenadores, así como Elizabeth Trujillo y Francisco Valencia, padres de la arquera sonorense, “bautizó” este espacio con el nombre de “Alejandra Valencia”.

“Este campo se llama, desde este momento, ‘Alejandra Valencia Trujillo’, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020”, expresó la titular del Ejecutivo Estatal.

“Nosotros muy orgullosos de lo que lograron, Alejandra esta medalla de bronce para nosotros significa mucho y sobre todo en estos difíciles momentos que todos estamos atravesando, gracias a nombre de los sonorenses por traérnosla, a nombre de los mexicanos, el pedacito que nos toca y gracias a todos por poner el nombre de Sonora en alto y el nombre de México”, resaltó.

Alejandra agradeció a la gobernadora Pavlovich por su apoyo y dijo sentirse feliz por la distinción de que el campo de tiro con arco lleve su nombre, lo cual le motiva para continuar trabajando para seguir poniendo en alto el nombre de Sonora en próximas competiciones.

“La verdad estoy muy agradecida, no sabía que me iban a salir con esta sorpresa, que el campo llevara mi nombre, estoy muy emocionada y más que nada estoy orgullosa y conmovida también, porque la verdad no lo esperaba, muchas gracias a todos los que lo hicieron posible, a la Gobernadora, al director de Codeson, a todos los que estuvieron detrás de esto, la verdad se la rifaron”, externó.

Tonatiú López, semifinalista olímpico en la prueba de 800 metros planos, también agradeció a la mandataria estatal por el apoyo durante su administración al deporte y recalcó que este tipo de estímulos motivan a los deportistas a seguir preparándose, para continuar dando el máximo.

“Estoy muy contento con Codeson, la verdad toda esta administración fue súper atenta con los deportistas y esto prácticamente es el último gesto que tenemos de la Gobernadora y no podía ser mejor; la verdad, estoy muy contento de todo lo que hizo por el deporte en estos seis años y con este reconocimiento y esta gratificación por haber asistido a los Juegos Olímpicos no podría estar más contento”, manifestó.

Desde Colonia, Alemania, donde desde hace seis años se prepara en el Centro de Alto Rendimiento de Saltos, Édgar Rivera, al igual que los demás deportistas le contó a la gobernadora Pavlovich su experiencia en sus segundos Juegos Olímpicos y agradeció por siempre estar cercana a los atletas de la Ola Roja.