Domingo negro en Cajeme, dejan un ejecutado en las inmediaciones del estadio de Los Yaquis

Ciudad Obregón, Sonora.- Transeúntes que circulaban por las afueras del nuevo estadio de Los Yaquis, se percataron de que un cuerpo se encontraba tendido en la banqueta, motivo por el cual dieron aviso a las autoridades quienes verificaron que se hallaba sin vida y en un charco de sangre.

El macabro descubrimiento tuvo lugar en punto de las 23:55 horas del domingo, en las calles Juan R. Bours y Quintana Roo del municipio de Cajeme; los policías aseguraron el área en tanto implementaron un intenso operativo de búsqueda de los ejecutores del infortunado hombre.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana fueron llamados al lugar, solo para constatar que ya no contaba con signos vitales; el cuerpo –el cual no ha sido identificado–, tenía en su pecho un puñal clavado con una cartulina conteniendo un mensaje el cual no fue revelado.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal iniciaron con las investigaciones, en tanto peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se encargaron de procesar la escena, para posteriormente ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, lugar donde habrán de practicarle la necropsia de ley.