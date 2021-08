Madre afligida envía mensaje a la gente, su bebé falleció por covid, a ellos también les da el virus

Ciudad de México.- La pequeña Camila luchó incansablemente por mantenerse con vida a pesar de que el virus del Covid-19 la había infectado, este día falleció después de una incesante lucha por parte del cuerpo médico, motivo por el cual su madre le envío unas sentidas palabras y a la gente que no cree que el virus ataca a los infantes, se den cuenta que sí ocurre y que es una realidad.

Camila de escasos tres meses y medio de nacida, falleció debido a múltiples factores aunado al virus que la atacó, su madre le dedicó estas palabras: «mi niña bella, después de tres meses y medio tu corazoncito dejo de latir, luchaste tanto por tu vida, peleaste como nadie por salir adelante contra todo pronóstico», expresó la afligida madre.

«Desafortunadamente por tu prematurez y cardiopatía no pudiste más, me dejaste aquí con el alma hecha pedazos y no se como voy a vivir sin ti», expresó con un nudo en la garganta; la mujer añadió estás palabras a su hija: «gracias hijita hermosa por todo el aprendizaje que me dejaste, por esta gran lección de vida, marcaste mi corazón y el de todas las personas que te amamos».

La madre finalizó con estas palabras dirigidas a los padres de los pequeños que no creen que el virus les da a ellos: «es mentira que los niños no se enferman y las autoridades están ocultando la realidad, aún con la prueba positiva en mis manos, no pusieron esa causa en el acta de defunción. Expongo esto y abro mi corazón hacia todos para que tomen conciencia, cuídense, cuiden a su familia, a sus hijos», concluyó.