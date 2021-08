Encuentran a mujer estadounidense muerta en una residencia del sector Caracol Península de San Carlos

Guaymas, Sonora.- Una ciudadana de nacionalidad estadounidense fue localizada sin vida en el interior de una residencia del sector Caracol Península de este destino turístico de San Carlos, localizada la calle de las Cabrillas; se estima que tenía más de dos días de haber fallecido.

La identidad de la víctima no ha sido revelada pero se sabe tenía alrededor de 70 años de dad, quien fue encontrada sin vida en el interior del domicilio; aunque oficialmente no se saben las causas de su muerte, todo parece indicar se trata de un caso por muerte natural, ya que no hay indicios de violencia.

Un jardinero descubrió a la extranjera tendida en la habitación, por lo que llamaron al Rescate de San Carlos y así arribaron paramédicos al lugar, solo que mujer ya no tenía vida, incluso con rigor mortis.

Un médico legista de la Fiscalía General de Justicia del Estado se encargó de la parte legal de este caso.