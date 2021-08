Ahora encuentran a un hombre estadounidense muerto en el sector Marina Real de San Carlos

Guaymas, Sonora.- Un hombre de nacionalidad estadounidense fue localizada sin vida en el interior de un domicilio del sector Vista Marina de este destino turístico de San Carlos, localizada en el bulevar Marina Nuevo Guaymas, se estima que tenía más tres días de haber fallecido.

La identidad de la persona no ha sido revelada pero se sabe tenía alrededor de 60 años de dad, quien fue encontrada sin vida en el interior del domicilio; aunque oficialmente no se saben las causas de su muerte, todo parece indicar se trata de un caso por muerte natural, ya que no hay indicios de violencia.

Fueron vecinos que tenían al menos tres días de no verlo quienes dieron aviso a las autoridades para que así arribaran al lugar y encontraran al hombre muerto, incluso con rigor mortis.

Un médico legista de la Fiscalía General de Justicia del Estado se encargó de la parte legal de este caso.