Con políticas inclusivas y equitativas el gobierno de Claudia Pavlovich ha trabajado para el bienestar de las familias sonorenses: Sedesson

Hermosillo, Sonora.- Las políticas públicas impulsadas por la gobernadora Claudia Pavlovich estuvieron orientadas estos seis años a mejorar el bienestar de las familias en condiciones precarias y a fomentar una sociedad más productiva, con políticas inclusivas y equitativas, destacó Daniel García Escalante.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesson) mencionó que Sonora Sigue porque la política social durante estos seis años se ha enfocado a brindar apoyos a mujeres jefas de familia, personas con discapacidad y adultos mayores, que debido a diferentes circunstancias presentaban carencias. Además, se impulsó la infraestructura social, con obras que contribuyeron al desarrollo regional equilibrado, mediante el incremento en la cobertura de servicios básicos.

El titular de Sedesson destacó que se implementó el “Plan Emergente de Seguridad Alimentaria”, mediante el cual, de abril a diciembre de 2020 se distribuyeron 1,174 toneladas de alimentos, con la entrega de 108 mil apoyos alimentarios. Además de 22 mil 388 apoyos provenientes de donativos del sector empresarial, que complementaron la alimentación de 521 mil personas.

Agregó que se llevaron a cabo las Jornadas de Servicios “Unidos por Ti”, en Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa y Nogales, donde se brindaron 60 mil 384 servicios en beneficio de 15 mil 760 personas.

Recordó que en mayo de 2019 se puso en operación el Programa Soy Pilar, con el cual 234 mujeres recibieron un crédito para iniciar su negocio. Del 15 de mayo a septiembre de 2021, se entregarán 129 proyectos productivos a mujeres jefas de familias beneficiarias del programa Soy Pilar en 20 municipios. En 2020, para mitigar los efectos de la pandemia, se condonaron los adeudos de las beneficiarias de Soy Pilar, a fin de que en sus hogares se contara con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas.

Desde el inicio de la actual Administración, subrayó García Escalante, se realizaron cinco campañas de “Regalo de la Vista” que beneficiaron a 14,652 personas que carecían de recursos para poder cubrir el costo del examen de la vista y la compra de lentes con la graduación adecuada.

Dijo que con la operación de la Coordinación Estatal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se mejoró la ejecución del gasto; registrando que en el período de 2016 al 2021 se han realizado 53 mil 281 obras de agua y saneamiento, salud, educación, vivienda, urbanización, entre otras.

A través del Programa de Infraestructura Básica “Avanza”, en 2020 se logró una inversión de 68.2 mdp para la realización de 55 obras en zonas de alta marginación de 26 municipios, donde se construyeron líneas de distribución, rehabilitación y ampliaciones de la red de agua potable y alcantarillado.

De 2016 a 2021 se ha realizado una inversión total de 184 mdp y 5,089 acciones de mejoramiento de vivienda, como construcción de cuartos, baños y pisos, que redujeron el hacinamiento y mejoraron la calidad de vida de las familias sonorenses. Para el presente año, indicó que en el Programa de Infraestructura Básica se invierten 66 mdp en obras de agua potable y alcantarillado, señaló.

En 2019, se puso en operación el programa “Tiempo al Tiempo”, con acciones para fomentar el envejecimiento activo y un apoyo de cuatro mil pesos anuales en beneficio de 1,449 adultos mayores en 27 municipios del estado.

Resaltó que en cumplimiento a uno de los 100 Compromisos de Campaña de la gobernadora Pavlovich, en 2016 se construyeron tres Centros de Desarrollo de Adultos Mayores, ubicados en Agua Prieta, Ciudad Obregón y Hermosillo, para el beneficio directo de este grupo poblacional.

Como parte de la inclusión social se ha apoyado 181 proyectos productivos han sido entregados al mismo número de familias con algún integrante con discapacidad, con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida a través del autoempleo.

Florentina Merina Cedeño, beneficiaria de Soy Pilar, mencionó que se enteró en la radio de la existencia de este programa, por lo que no dudó en solicitar el crédito, para instalar su taller de costura, «sí se me hizo, con el crédito pude comprar máquinas de coser industriales. Además, como madre soltera he podido permanecer en casa con mi hijo y trabajando, pendiente de todo», puntualizó.