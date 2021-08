Registra Sonora día con mayor número de contagios en lo que va de la pandemia por COVID-19: Clausen Iberri

•Se confirmaron 14 decesos más y 681 nuevos casos positivos en la entidad

Hermosillo, Sonora. El día de ayer se registraron 681 casos positivos en la entidad, para convertirse en la cifra más alta en un día en todo lo que va de la pandemia por COVID-19, por eso la insistencia de no bajar la guardia y seguir cuidándonos para evitar más casos positivos, indicó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se confirmaron 14 decesos por esta enfermedad y se contabilizaron 681 nuevos casos en el estado.

El secretario de Salud mencionó que el día de ayer se registró el mayor número de contagios en lo que va de la pandemia por el COVID, además, se contabilizaron 52 casos en menores de 14 años de edad, por eso es importante de mantener los cuidados y no relajarse en las medidas sanitarias.

“No quiero, aunque parezca, ser sensacionalista en lo que comunico y mucho menos amarillista. Solo lo hago porque tú tienes el derecho a estar informado, como lo hemos venido haciendo en los últimos 523 días. Pero sobre todo, lo hago para que dejes a un lado el enfado y la desidia de ya no estarte cuidando y aún más, de que no cumplas con tu obligación de cuidar a tus hijos. Que quede claro, estos casos pediátricos no se han contagiado en la escuela, se han contagiado en sus casas o en los lugares a donde los están llevando o a donde les están permitiendo ir. Algunos niños, solo algunos, se contagian porque sus padres tienen que salir a trabajar, pero la mayoría no es así. Y otra vez te pregunto a qué festejo vas a ir hoy sábado, a dónde vas a llevar a tus hijos. Está subiendo la ocupación hospitalaria, no te la juegues”, dijo.

En el reporte de hoy se confirmaron 14 fallecimientos, en 10 hombres y cuatro mujeres, seis de las personas eran residentes de Cajeme; cuatro de Hermosillo; dos de Navojoa; uno de Nacozari de García; y uno de Puerto Peñasco; 13 de las personas eran derechohabientes del IMSS; y una del Issste, acumulándose un total de 7 mil 040 defunciones.

También se confirmaron 681 nuevos casos por COVID, en 362 mujeres y 319 hombres, para un total de 96 mil 032 casos en la entidad. De los contagios nuevos, 226 son residentes de Hermosillo; 215 de Cajeme; 50 de Guaymas; 32 de Navojoa; 30 de de San Luis Río Colorado; 27 de Empalme; 16 de Huatabampo; 13 de Magdalena de Kino; 12 de Nogales; nueve de Bácum; nueve de Caborca; seis de Nacozari de García; seis de Puerto Peñasco; seis de Santa Ana; cinco de Etchojoa; cinco de San Ignacio Río Muerto; tres de General Plutarco Elías Calles; dos de Agua Prieta; dos de Yécora; uno de Álamos; uno de Arivechi; uno de Benito Juárez; uno de Carbó; uno de Moctezuma; uno de Pitiquito; y uno de Sahuaripa.

Hoy se confirmaron 52 casos pediátricos, en 28 niños y 24 niñas, acumulándose 2 mil 593; además cuatro casos en mujeres embarazadas, acumulándose 690 casos; 20 de los 681 casos fueron en trabajadores de la salud de distintas instituciones. Se dieron de alta a 51 pacientes y hasta el momento 84 mil 147 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 184 mil 012 pruebas; se han confirmado 96 mil 032 casos y se han descartado 87 mil 980; en cuadro leve, 17 mil 285 casos, 4 mil 456 activos y 12 mil 829 concluyeron su seguimiento; 71 mil 318 pacientes se han curado y 389 pacientes se encuentran hospitalizados, 53 de ellos estables, 248 graves y 88 críticos.

Casos COVID-19 en Sonora 96,032 casos confirmados y 7,040 defunciones

Defunciones registradas 20 de agosto de 2021: 14

Cajeme: 6

Hermosillo: 4

Navojoa: 2

Nacozari de García: 1

Puerto Peñasco: 1

Mujeres: 4/Hombres: 10

Institución Médica

IMSS: 13

Issste: 1

Casos confirmados 20 de agosto de 2021: 681

Hermosillo: 226

Cajeme: 215

Guaymas: 50

Navojoa: 32

San Luis Río Colorado: 30

Empalme: 27

Hautabampo: 16

Magdalena: 13

Nogales: 12

Bácum: 9

Caborca: 9

Nacozari de García: 6

Puerto Peñasco: 6

Santa Ana: 6

Etchojoa: 5

San Ignacio Río Muerto: 5

Gral. Plutarco Elías Calles: 3

Agua Prieta: 2

Yécora: 2

Álamos: 1

Arivechi: 1

Benito Juárez: 1

Carbó: 1

Moctezuma: 1

Pitiquito: 1

Sahuaripa: 1

Mujeres: 362/ Hombres: 319

Institución Médica

IMSS: 321

Secretaría de Salud: 253

Isssteson: 103

Issste: 4



Acumulados

Defunciones: 7,040

Hermosillo: 2,287

Cajeme: 1,269

Nogales: 537

San Luis Río Colorado: 532

Guaymas: 443

Navojoa: 328

Agua Prieta: 226

Caborca: 202

Huatabampo: 171

Empalme: 142

Cananea: 120

Etchojoa: 105

Puerto Peñasco: 89

Magdalena: 78

Nacozari de García: 58

Benito Juárez: 55

Bácum: 47

Santa Ana: 46

San Ignacio Río Muerto: 28

Gral. Plutarco Elías Calles: 26

Álamos: 25

Ímuris: 23

Pitiquito: 23

Fronteras: 17

Cumpas: 16

Naco: 11

Moctezuma: 10

Altar: 10

Baviácora: 10

Ures: 9

Rosario: 9

Sahuaripa: 9

Villa Hidalgo: 7

Bacoachi: 7

Benjamín Hill: 7

San Miguel de Horcasitas: 5

Aconchi: 5

Quiriego: 5

Sáric: 4

Rayón: 3

Carbó: 3

Bacerac: 3

Arizpe: 3

Banámichi: 3

Bavispe: 2

Nácori Chico: 2

San Pedro de la Cueva: 2

Arivechi: 2

Cucurpe: 2

Huépac: 2

Tepache: 2

Yécora: 2

Granados: 2

Opodepe: 1

San Felipe de Jesús: 1

Oquitoa: 1

Santa Cruz: 1

Mazatán: 1

La Colorada: 1

Hombres: 4,015/ Mujeres: 3,025

Institución Médica

IMSS: 4,525

Secretaría de Salud: 1,919

Isssteson: 431

Issste: 156

Sedena: 5

Semar: 4



Total de casos confirmados: 96,032

Hermosillo: 42,051 municipio con mayor incidencia con 44% del total.

Cajeme: 15,797, con 16% del total

Nogales: 5,391, esto es, 6% del total

Guaymas: 4,936

Navojoa: 4,532

Caborca: 4,417

San Luis Río Colorado: 3,661

Empalme: 2,294

Cananea: 2,029

Huatabampo: 1,969

Agua Prieta: 1,368

Puerto Peñasco: 912

Etchojoa: 867

Magdalena: 735

Santa Ana: 500

Benito Juárez: 488

Álamos: 445

Nacozari de García: 411

Bácum: 400

Pitiquito: 325

Gral. Plutarco Elías Calles: 318

San Ignacio Río Muerto: 248

Sahuaripa: 197

Baviácora: 163

Altar: 135

Ímuris: 125

Ures: 124

Moctezuma: 107

Rosario: 87

Cumpas: 79

Yécora: 79

Nácori Chico: 66

Benjamín Hill: 60

Bacoachi: 54

Granados: 51

Carbó: 48

Fronteras: 45

Naco: 45

Quiriego: 45

San Miguel de Horcasitas: 39

Aconchi: 38

Arizpe: 35

Banámichi: 32

Sáric: 29

Arivechi: 25

Villa Hidalgo: 16

Bacanora: 15

Rayón: 15

Trincheras: 14

San Pedro de la Cueva: 14

Cucurpe: 14

Huásabas: 13

Tepache: 11

Átil: 10

Tubutama: 9

Bacerac: 8

San Javier: 8

Huachinera: 7

Bavispe: 7

Villa Pesqueira: 7

Ónavas: 6

Divisaderos: 6

Oquitoa: 6

San Felipe de Jesús: 6

Opodepe: 6

Suaqui Grande: 6

Bacadéhuachi: 5

Huépac: 5

Mazatán: 5

La Colorada: 5

Santa Cruz: 4

Soyopa: 2

Mujeres: 51,631/Hombres: 44,401

Institución Médica

Secretaría de Salud: 62,260

IMSS: 25,103

Isssteson: 7,128

Issste: 1,293

Sedena: 232

Semar: 15

Pemex: 1