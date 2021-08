Debemos seguir haciendo equipo y llevar a cabo los protocolos sanitarios contra el COVID-19: Enrique Clausen

Este domingo se confirmaron 20 decesos más y 388 nuevos casos positivos en la entidad

Hermosillo, Sonora.- Con el paso del tiempo se ha tenido más información sobre el COVID-19 y cómo combatirlo, por eso es importante seguir haciendo equipo y llevar a cabo los protocolos sanitarios, indicó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se confirmaron 20 decesos por esta enfermedad y se contabilizaron 388 nuevos casos en el estado.

“Poco a poco hemos ido conociendo más sobre el COVID-19, cómo cuidarnos y la forma de ir retomando nuestras actividades de forma segura. De manera gradual hemos ido saliendo con distintos protocolos, mismos que diariamente te hemos estado informando desde que se presentó el primer caso en Sonora. Recuerda que esto todavía no termina, platica con tu familia, tus amigos, tus conocidos, sobre las distintas formas de cuidarse contra, hagan equipo para hacer frente a este terrible virus. No olvides, sigue usando cubrebocas, lava frecuentemente tus manos, y guardia la distancia apropiada entre personas, que la lucha contra el Covid no ha terminado”, dijo.

En el reporte de este domingo se confirmaron 20 fallecimientos, en 13 hombres y 7 mujeres, 7de las personas eran residentes de Hermosillo; 6 de Cajeme; 4 de Guaymas; 2 de Navojoa y una de Huatabampo; 15 de las personas eran derechohabientes del IMSS; tres de la Secretaría de Salud; y dos del Issste, con lo que se acumulan un total de 7 mil 083 defunciones.

También se confirmaron 388 nuevos casos, en 220 mujeres y 168 hombres, para un total de 96 mil 895 casos en la entidad. De los contagios nuevos, 138 son residentes de Hermosillo; 127 de Cajeme; 26 de Empalme; 18 de Guaymas; 16 de Navojoa; 12 de San Luis Río Colorado; 9 de Nogales; 8 de Benito Juárez; 8 de Huatabampo; 7 de Puerto Peñasco; 5 de San Ignacio Río Muerto; 4 de Etchojoa; 4 de General Plutarco Elías Calles; 3 de Bácum; uno de Álamos; uno de Santa Ana; y uno de Caborca.

Hoy se confirmaron 43 casos pediátricos, en 22 niñas y 21 niños, acumulándose 2 mil 665; además cinco casos en mujeres embarazadas, acumulándose 700 casos; 15 de los 388 casos fueron en trabajadores de la salud de distintas instituciones. Se dieron de alta a 44 pacientes y hasta el momento 84 mil 192 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 186 mil 448 pruebas; se han confirmado 96 mil 895 casos y se han descartado 88 mil 553; en cuadro leve, 18 mil 102 casos, 5 mil 228 activos y 12 mil 874 concluyeron su seguimiento; 71 mil 318 pacientes se han curado y 392 pacientes se encuentran hospitalizados, 56 de ellos estables, 252 graves y 84 críticos.

Defunciones registradas 22 de agosto de 2021: 20

Hermosillo: 7

Cajeme: 6

Guaymas: 4

Navojoa: 2

Huatabampo: 1

Mujeres: 7/Hombres: 13

Institución Médica

IMSS: 15

Secretaría de Salud: 3

Issste: 2

Casos confirmados 22 de agosto de 2021: 388

Hermosillo: 138

Cajeme: 127

Empalme: 26

Guaymas: 18

Navojoa: 16

San Luis Río Colorado: 12

Noglaes: 9

Benito Juárez: 8

Huatabampo: 8

Puerto Peñasco: 7

San Ignacio Río Muerto: 4

Etchojoa: 4

Gral. Plutarco Elías Calles: 4

Bácum: 3

Álamos: 1

Santa Ana: 1

Caborca: 1

Mujeres: 220/ Hombres: 168

Institución Médica

Secretaría de Salud: 214

IMSS: 163

Isssteson: 7

Issste: 4

Acumulados

Defunciones: 7,083

Hermosillo: 2,296

Cajeme: 1,281

Nogales: 540

San Luis Río Colorado: 533

Guaymas: 449

Navojoa: 331

Agua Prieta: 227

Caborca: 202

Huatabampo: 173

Empalme: 144

Cananea: 120

Etchojoa: 106

Puerto Peñasco: 90

Magdalena: 78

Nacozari de García: 58

Benito Juárez: 55

Bácum: 47

Santa Ana: 46

San Ignacio Río Muerto: 28

Gral. Plutarco Elías Calles: 26

Álamos: 25

Ímuris: 23

Pitiquito: 23

Fronteras: 17

Cumpas: 16

Naco: 11

Moctezuma: 10

Altar: 10

Baviácora: 10

Ures: 9

Rosario: 9

Sahuaripa: 9

Villa Hidalgo: 7

Bacoachi: 7

Benjamín Hill: 7

San Miguel de Horcasitas: 5

Aconchi: 5

Quiriego: 5

Sáric: 4

Banámichi: 4

Rayón: 3

Carbó: 3

Bacerac: 3

Arizpe: 3

Bavispe: 2

Nácori Chico: 2

San Pedro de la Cueva: 2

Arivechi: 2

Cucurpe: 2

Huépac: 2

Tepache: 2

Yécora: 2

Granados: 2

Opodepe: 1

San Felipe de Jesús: 1

Oquitoa: 1

Santa Cruz: 1

Mazatán: 1

La Colorada: 1

Hombres: 4,038/ Mujeres: 3,045

Institución Médica

IMSS: 4,554

Secretaría de Salud: 1,928

Isssteson: 431

Issste: 161

Sedena: 5

Semar: 4

Total de casos confirmados: 96,895

Hermosillo: 42,345 municipio con mayor incidencia con 44% del total.

Cajeme: 16,088 que representan 16% del total.

Nogales: 5,410 que representan 6% del total.

Guaymas: 4,978

Navojoa: 4,570

Caborca: 4,430

San Luis Río Colorado: 3,695

Empalme: 2,337

Cananea: 2,034

Huatabampo: 1,994

Agua Prieta: 1,370

Puerto Peñasco: 922

Etchojoa: 872

Magdalena: 738

Santa Ana: 502

Benito Juárez: 497

Álamos: 446

Nacozari de García: 411

Bácum: 405

Pitiquito: 327

Gral. Plutarco Elías Calles: 323

San Ignacio Río Muerto: 253

Sahuaripa: 200

Baviácora: 163

Altar: 135

Ímuris: 125

Ures: 125

Moctezuma: 110

Rosario: 87

Cumpas: 79

Yécora: 79

Nácori Chico: 66

Benjamín Hill: 60

Bacoachi: 54

Granados: 51

Carbó: 48

Fronteras: 45

Naco: 45

Quiriego: 45

San Miguel de Horcasitas: 41

Aconchi: 38

Arizpe: 35

Banámichi: 32

Sáric: 29

Arivechi: 25

Villa Hidalgo: 16

Bacanora: 15

Rayón: 15

Trincheras: 14

San Pedro de la Cueva: 14

Cucurpe: 14

Huásabas: 13

Tepache: 11

Átil: 10

Tubutama: 9

Bacerac: 8

San Javier: 8

Huachinera: 8

Bavispe: 7

Villa Pesqueira: 7

Ónavas: 6

Divisaderos: 6

Oquitoa: 6

San Felipe de Jesús: 6

Opodepe: 6

Suaqui Grande: 6

Bacadéhuachi: 5

Huépac: 5

Mazatán: 5

La Colorada: 5

Santa Cruz: 4

Soyopa: 2

Mujeres: 52,116/Hombres: 44,779

Institución Médica

Secretaría de Salud: 62,657

IMSS: 25,492

Isssteson: 7,198

Issste: 1,300

Sedena: 232

Semar: 15

Pemex: 1