Madres Buscadoras de Sonora localizan cuerpo calcinado en la Costa de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó que este martes se logró localizar un cuerpo más, esta vez se trata de un hombre que desafortunadamente estaba calcinado en su totalidad y que debido a esto, se convierte en misión casi imposible lograr su identificación visual, únicamente a través de pruebas de ADN.

El macabro hallazgo ocurrió en horas de la mañana del martes, en un extenso predio baldío ubicado en las inmediaciones de la carretera 100 y calle 36 Sur que conduce a la Costa de Hermosillo; en el lugar, el colectivo localizó una fosa clandestina en la que se encontraba el cuerpo de un hombre calcinado, sin que hubiera ningún tipo de evidencia que pudiera conducir a su identificación.

Una de las integrantes del colectivo expresó su dolor y angustia al pensar que los restos encontrados pudiesen ser de uno de sus hijos desaparecidos; la madre ruega a sus ejecutores lo siguiente: «Siempre pedimos a estas personas que los matan que con su muerte pagan su deuda, no los calcinen, no los desaparezcan, porque al calcinar un cuerpo desaparecen una familia completa, porque la mayoría que calcinan, no se pueden identificar.

Agradecen el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGJE) en la búsqueda de sus hijos, así como de la Guardia Nacional y las policías municipales y estatales, quienes brindan protección al colectivo en su constante búsqueda de los cuerpos de sus hijos desaparecidos.