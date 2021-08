Salud Sonora busca Ángeles de bata para Centros de Salud de Sonora

• Se buscan médicos general y especialistas, cirujano dentista, personal de enfermería, promotores de salud y nutriólogos

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Sonora reitera el llamado a las personas interesadas en trabajar en Centros de Salud de la dependencia, informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud Sonora detalló que los puestos disponibles son médico general, médicos especialistas, cirujano dentista, enfermeras generales, auxiliar de enfermería, promotores de salud y nutriólogos, interesados en participar deben acceder a https://medicosdelbienestar.salud.gob.mx.

Refirió que el personal contratado se distribuirá en los Centros de Salud Rural Bacanuchi, Santa Cruz, Miguel Hidalgo, Unámichi, Arizpe, Sinoquipe, Vicente Guerrero, Emiliano Zapata, Bacoachi.

También en el Centro de Salud Chinapa, José María Morelos, Zaragoza, Centro de Salud Urbano de Cananea, Hospital Comunitario de Cananea y Hospital General de Cananea.

Compartió que los requisitos para participar en la convocatoria son contar con Folio Único de Registro (FUR) del Programa Médicos del Bienestar, ser mexicana (o), o extranjera (o) cuya condición migratoria permita el ejercicio de la profesión correspondiente; contar con título académico y cédula profesional, o los estudios que acrediten el perfil que se requiera para el puesto; no estar inhabilitada (o) para el servicio público federal, ni encontrarse en alguna otra causa de impedimento legal.

También, no ser parte de algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra de la Secretaría de Salud, o los Servicios Estatales de Salud, no contar con un contrato Insabi. En caso de que el participante quede seleccionado, deberá optar por solo un contrato, ya que, de acuerdo a lo establecido por la Normatividad Hacendaria, no deberá contar con dos contratos en una misma dependencia de gobierno y/o desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y, en caso contrario, deberá previamente tramitar el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo, en el link: http://usp.funcionpublica.gob.mx//DGPOC/COMPATIBILIDADES%20DE%20EMPLEO/index.html