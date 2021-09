Sonora se ubica en el cuarto sitio en suicidios este 2021; aumentaron 120% los casos en el país

Los suicidios en México presentan un incremento en los últimos cinco años, al pasar de 5.3 a 6.4 casos por cada 100 mil habitantes, reporta el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que destacó que durante la pandemia la problemática tuvo un aumento mayor.

Al conmemorarse hoy el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el presidente del Consejo, Salvador Guerrero Chiprés, dijo en entrevista con El Sol de México que aunque nuestro país no es una nación suicida, “preocupa que se haya incrementado la velocidad del suicidio en cinco décimas como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19”.

Según el organismo entre enero y agosto de 2021 hubo un incremento de 120 por ciento si se compara con el mismo periodo del año pasado.

Explicó que al ser las mujeres las más afectadas con la carga social y familiar en la pandemia, son ellas las que más presentaron ideas suicidas, producto de la expresión de las seis diferentes violencias que están impactando durante la emergencia sanitaria.

Indicó que la Ciudad de México se ubica en el nivel medio de registro de casos de suicidios, mientras que entidades como el estado de México (832 casos), Jalisco (665), Guanajuato (501) encabezan la lista.

Informó que el suicidio forma parte de los padecimientos mentales que se han producido por el confinamiento de la emergencia sanitaria desde el año pasado que se expresa con ansiedad, angustia, depresión y hasta la esquizofrenia.

Como parte de las acciones de prevención el Consejo dio a conocer el Reporte Di Sí a la vida en el que destaca que la vulnerabilidad hacia ideas suicidas de las mujeres creció durante los últimos dos años, luego de que 71 por ciento de los reportes sobre tendencias para atentar contra su vida provino de ellas y 86 por ciento de los reportes provienen del grupo de menos de 30 años.

Lo que indica que hay mayores posibilidades de expresarlo, de reportar más, “lo ven como posibilidad de desahogo” ante las diferentes instancias que se han creado para asesoría y acompañamiento.

Guerrero Chiprés, dijo que en este año se incrementó el número de personas que buscaron apoyo emocional para superar episodios o ideas suicidas, también entre jóvenes y menores de edad, y lo hicieron a través de la Línea de Seguridad y Chat de confianza 55 5533 5533.

Agregó que entre los principales motivos que provocaron intenciones para hacerse daño están los problemas familiares, la violencia al interior de los hogares, los problemas de pareja y las razones económicas y como consecuencia se tradujo en un incremento de 45 por ciento como causal.

Lo que se redujo fue la desesperanza, con una caída de 26 por ciento respecto de lo ocurrido el año pasado. Pero detrás de ello aumentaron la depresión, la ansiedad, el padecer una enfermedad crónico-degenerativa y el abuso sexual.

Por grupos poblacionales, el consejo ubicó a los estudiantes, a los empleados y quienes permanecen en el hogar, como las mamás, entre quienes han solicitado mayor acompañamiento para evitar ideas suicidas.

EN SONORA SUMAN 204 SUICIDIOS EN 2021

Del 1 de enero a agosto de este 2021, van 204 suicidios en Sonora, de los cuales, el 52.4 por ciento, es decir 106, fueron de personas entre los 25 a 44 años edad, informó Juan Manuel Tong Payán.

El director general de Salud Mental y Adicciones en el Estado dijo que el resto de los casos son en menores de 17 años y en mayores de 65 años de edad.

Señaló que el año pasado fueron 291 casos de suicidios en la entidad, de acuerdo a datos del C5i.

El funcionario estatal apuntó que las causas que motivan a una persona a quitarse la vida son: problemas familiares, económicos, adicciones y trastornos mentales.

“Sonora ocupa actualmente el cuarto lugar nacional en suicidios con una tasa de 10.3 muertes por cada 100 mil habitantes, estamos por abajo de Chihuahua, Aguascalientes y Yucatán y de ahí en el cuarto lugar está Sonora”, dijo.

El 93 por ciento de las 204 personas que se han quitado la vida en lo que va este año han sufrido de depresión, ansiedad, trastorno bipolar y adicciones, indicó.

“Los principales síntomas son la tristeza, la falta de ánimo, el aislamiento, son personas que empiezan a dejar de hacer cosas que les interesaban, empiezan a decir que son un estorbo o que pronto van a dejar ser una carga para la familia, empiezan a regalar los objetos valiosos, empiezan a decirle a los demás cómo estarían sin mí, la vida no vale la pena vivirla, empiezan a subir en redes sociales algunos mensajes que a veces los vemos pero no los escuchamos porque pasamos por alto o pensamos que no va a pasar nada con esta persona”, mencionó.

Por ello, el director general de Salud Mental y Adicciones en el Estado hizo un llamado a la población a que si tienen algún familiar o amigo que presenta síntomas como desánimo y tristeza deben llevarlo a tratamiento con psiquiatras para que reciban la atención adecuada antes de que intenten quitarse la vida.