Muere joven de 28 años tras vacunarse contra el Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Alejandro Peñuelas, un joven de 28 años de edad, fue a vacunarse el día de ayer al puesto ubicado en la plaza Paseo Los Mochis, se le aplico la dosis de la marca Astra Zeneca, después se retiro a su domicilio en la colonia Anáhuac.

Minutos después de la aplicación llegó a su domicilio, ceno, se baño y luego se acostó a dormir, pues decía que sentía los efectos de la dosis.

Lamentablemente ya no despertó, murió durante la madrugada de este martes, su familia asegura que era un jovencito sano, no bebía, no fumaba, era trabajador de una tortillería en su colonia.

Familiares piden respuestas y solicitan a las autoridades una necropsia para saber la causa de su muerte y descartar que fuera ocasionada por la vacuna.