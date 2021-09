Conductor de TV Azteca queda varado junto a nueve pescadores frente a las costas de Sonora

Hermosillo, Sonora.- El ex conductor del reality “Survivor México”, Arturo Islas Allende, se quedó varado justo frente a las costas de Sonora, en el Golfo de California y fueron arrastrados por la corriente a la Isla del Tiburón en compañía de nueve pescadores más, por lo que solicitó ayuda vía redes sociales para ser rescatados.

El conductor salió publicó en redes sociales que estaba varado en el litoral de Sonora, cerca de la Isla del Tiburón, de la comunidad Comcáac, y que no había señal por lo que solicitando ayuda a las autoridades publicó el siguiente mensaje:

El ambientalista explicó que nueve personas estaban en la Isla San Esteban, una de las pequeñas islas del Golfo de California, pero se había averiado el motor de su embarcación y la marea los arrastró hasta la Isla del Tiburón, y estaban naufragando a la deriva.

Banda un RT si llega a salir este tweet estoy varado en las afueras de la isla tiburón, se estropeó el motor de los pescadores y estamos a la deriva, estábamos en Isla San Esteban somos 9 en una panga cerca de ensenada de perros”, escribió.

Minutos más tarde confirmó que había llegado la ayuda y de nuevo agradeció e hijo público el rescate.

Arturo Islas logró difundir su mensaje en redes y esa misma tarde el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC) contestó el tuit del actor y se encargó de dar aviso a la Guardia Nacional.

Minutos más tarde, personal de la Secretaría de Marina copió el mensaje directo a las autoridades del municipio de Hermosillo para iniciar el rescate.

En sus historias de Instagram el presentador de televisión agradeció la ayuda que recibió por las autoridades y detalló que habían estado más de cinco horas naufragando en el mar, pero ya los habían rescatado e iban de regreso a su destino.

Así las cosas ayer a la 1 de la tarde, sin motor en alta mar y sin señal. Dicen los pescadores que si no hubiera jalado el pistón del motor que nos acercó a la zona donde había señal ahorita estaríamos perdidos mucho más lejos, no me voy a cansar de agradecerles su apoyo pic.twitter.com/FbLUKnerYe

— Arturo Islas Allende (@arturooislas) September 18, 2021