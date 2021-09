Sara Valle se autoriza finiquitos para ella y sus amigos del Ayuntamiento de Guaymas

Guaymas, Sonora.- No obstante de que vivieron tres años de los impuestos de los guaymenses, el pasado 15 de septiembre Sara Valle autorizó el pago de finiquitos para ella, amigos y familiares que tenía en nómina del Ayuntamiento.

Este 21 de septiembre la nueva Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guaymas envió a Oficialía Mayor una lista de las personas que se separaron del cargo el pasado 15 de septiembre, entre los nombres aparece la misma ex alcaldesa Sara Valle Dessens.

Otros de los beneficiados fueron los hermanos Ibarra Velarde, quienes fungieron como directores del Instituto del Deporte y de Servicios Públicos, cabe mencionar que cuando inició la administración no tenían ni carro y al finalizar traen unas trocas que costaron arriba de 200 mil pesos cada una.

Los familiares de Sara Valle no podían irse sin su parte del pastel, por eso mismo también recibieron su dinerito Josseth Valle García Coronel, quien se desempeñó por tres años como Coordinadora Local de Procuraduría de la Defensa del Consumidor (PROFECO) Guaymas.

Por supuesto que el ex Secretario Arturo Lomelí y su esposa Zulma Merlos Coronado, además de su cuñada Ana Merlos Coronado también recibieron su finiquito ilegal.

En la lista no podían la particular, Luz Matilde Ruiz Valencia, quien a lo largo de los tres años de administración recibieron arriba de los 100 mil pesos mensuales, ya que su esposo fue Regidor, además de que su hija fungió como Directora de Imagen Institucional, cargos que prácticamente no existieron, ya que el regidor para todo apoyaba a la alcaldesa e Imagen Institucional nunca presentó trabajo.