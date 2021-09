SAT busca acabar con los depósitos en efectivo y propone que bancos proporcionen información mensual

Ciudad de México.- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) modificó en parte la fiscalización del manejo de efectivo, ya que en la Ley de Ingresos 2022 propone que las instituciones bancarias proporcionen información mensual, en vez de anual como ha sido hasta este año, de los depósitos en efectivo de cuentahabientes.

Se informó que el artículo 55 fracción IV de la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), dice a la letra que para que el SAT cuente con información oportuna, el sistema financiero –léase instituciones bancarias–, debe hacer el reporte mensual en vez de anual como se ha venido realizando.

La fiscalización es para los depósitos en efectivo, más no para las transferencias y cheques ya que estas está previamente verificada su procedencia; como ejemplo, si una persona recibe depósitos de 10 mil pesos durante 4 meses, al no rebasar cada mes los 15 mil pesos, este no se reportará al SAT.

Otro ejemplo versa sobre lo siguiente: si una persona recibe un depósito de 50 mil pesos en efectivo, pero a los días saca el dinero para hacer otros pagos, entonces si se reporta al SAT, porque el Informe no tiene que ver con el saldo promedio del mes, sino con el dinero que recibió la cuenta con un monto mayor a los 15 mil pesos autorizados.

Con ello, la autoridad representada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), buscaría detectar la discrepancia de ingresos de los contribuyentes, así como los ingresos de procedencia ilícita tan recurrentes cuando se manejan montos altos en efectivo.