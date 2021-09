Ciudad de México.- Una pareja junto a sus dos hijos menores fueron captados colocando cabellos dentro de los alimentos para luego exigir los empleados del restaurante no pagar la cuenta, pero no sabía que su bochornosa acción había sido captada en video.

Los meseros del restaurante dijeron que meses atrás, la misma familia había acudido al restaurante y les pasó un hecho similar, por lo que tuvieron que pagar con sus propinas la cuenta de los comensales.

“No es la primera vez que vienen y lo hacen, la vez pasada los atendimos y pagamos su cuenta con las propinas porque no queríamos que se llevaran una mala experiencia. No es justo que nos hagan esto. Si no tienen para pagar que no vengan”, expresó una de las meseras, quien difundió el video que se hizo viral.

La chica dijo que era injusto que ellos tuvieran que pagar de nuevo por algo que no era su culpa, pues desde el incidente pasado, cuidan aun más la higiene del establecimiento.

“La misma familia, exactamente lo mismo, nunca nos había pasado esto. Desde que ellos vinieron en un mes nunca tuvimos un accidente similar y siempre intentamos cuidar la higiene, la manera en que se sirven sus platos, quienes lo manejan, para que este tipo de incidentes jamás pasen…. y no es justo”, afirma la chica que expuso el video.

Ante la injusticia, la joven publicó el video donde exhibe a los clientes que colocaron los cabellos dentro de los alimentos para no pagar la cuenta.

“Yo me la paso trabajando todo el día, intento mantener el orden en los platillos, que nada les caiga y pues la verdad lo que gano es sólo para lo que gasto en mi casa, la renta, pero de lo que más gano es de las propinas”, dijo inconforme la trabajadora.

Ante esta situación, la pareja fue tundida en redes sociales pues la mayoría de los usuarios coincidieron en que le dan un mal ejemplo a sus hijos y a dan mala imagen a los habitantes de la Ciudad de México.