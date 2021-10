Gobierno busca que todas las personas mayores de edad sean obligadas a inscribirse en el SAT

Ciudad de México.-Con el objetivo de mejorar la cultura tributaria en el País, el Gobierno de México presentó una propuesta para que a partir del próximo año, toda persona mayor de 18 años esté obligada a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

La propuesta del gobierno actual agrega un párrafo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual menciona que las personas mayores de edad tendrán que darse de alta ante el SAT, y será una obligación de todos los ciudadanos que hayan iniciado su vida laboral.

De no hacerlo, los jóvenes podrían recibir una multa que va desde los 3 mil 800 pesos y hasta los 11 mil 600 pesos, según lo planteado en el Código Fiscal de la Federación.

Tramitar el RFC no quiere decir que todos los jovenes deban pagar impuestos

Juvenal Lobato Díaz, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mencionó que esta medida busca un mayor control del Servicio de Administración Tributaria, ya que aunque no haya un ingreso fijo que obligue al contribuyente a inscribirse al RFC para responder en materia fiscal, ya se encontrarán dentro del sistema.

Cabe destacar que el monto de las multas está establecido en el artículo 80 del CFF que indica las sanciones, mientras que la decisión de las autoridades está apegada a la facilitación de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Pese a esto, tramitar el RFC no quiere decir que todos los jóvenes deban pagar impuestos, ya que si no cuentan con un ingreso fijo no pueden ser obligados a pagar impuestos.

«Podría combatir la informalidad»

Los expertos señalaron que la obligatoriedad de tener un RFC a partir de los 18 años puede ser un buen intento para combatir la informalidad.

Actualmente, el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación no prevé la obligación de los ciudadanos mayores de edad de realizar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.